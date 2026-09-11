- Cómo conectarse con sus hijos desde pequeños

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Una buena conexión entre padres e hijos es vital para el sano desarrollo de éstos. Un niño bien conectado con su familia tiene un mayor sentido de pertenencia y por lo tanto le aumenta la seguridad en si mismo, lo cual lleva a un mejor autoestima. Miremos formas y situaciones que nos permiten mejorar conexiones y vincularnos mejor con nuestros hijos.

COMER EN FAMILIA

Primero están las comidas en familia que son un excelente momento para compartir no solo la comida sino historias sobre el día. Toda la investigación científica respalda la importancia de la reunión familiar a la hora de comer. Cuando las familias se reúnen de manera regular a la hora de comida, los beneficios son múltiples. Los niños aprenden a comer dietas balanceadas, desarrollan buenos modales, no sufren de sobrepeso ni de inapetencia sino que además les va mejor en el colegio y son menos propensos con el tiempo a deprimirse o a consumir sustancias psicoactivas en la adolescencia. Esto suena casi mágico, pero los estudios lo han confirmado una y otra vez. Sabemos que no es fácil comer con los hijos una vez al día, todos los días, pero si toca hacer esfuerzos para lograr que sea lo mas frecuente posible. Desayunar juntos solo los fines de semana, se sabe, es excelente para promover buenas relaciones y segurizar al niño. La comida en psicología representa el amor y todo lo positivo que pase alrededor de la comida va a beneficiar a nuestros hijos.

RITUALES A LA HORA DE DORMIR

Igualmente existen otras estrategias poderosas para la comunicación y conexión con los hijos. El ritual de leerles un libro antes de dormir, también fortalece ese vinculo tan necesario entre padres e hijos. Si además de leerles el cuento les pregunta a sus hijos “como les fue”, “que paso bueno hoy”, “que los puso tristes”, es aún más beneficioso.

APROVECHE TODO MOMENTO

Ademas heche mano y maximice esos pequeños momentos en que esté solo o sola con su hijo para demostrarle que a ud le importa los intereses y actividades de ellos. Salga a hacer un mandado pero son solo un hijo (a) y pase ese tiempo individual hablando de lo que ud sabe le guste a su niño o niña. Pregúntele sobre un deporte que le guste, el programa de Tv o algo que este estudiando en el colegio, que ud sabe a su hijo le agrada. Estos momentos no son de regaños, sino de compartir y hablar sobre cosas placenteras. Lo importante es que su niño reciba el mensaje que a ud si le interesa lo que el hace y lo que a él le gusta. Aproveche estos momentos únicos para hacer elogios precisos como por ejemplo ¨veo que fuiste un buen compañero ayudando a tu amigo¨. Aquí la respuesta positiva suya sobre lo que el niño cuente va a ser clave para él o ella.

DEJESE LLEVAR POR LA ESPONTANEIDAD

Sea espontaneo y haga cosas o actividades no planeadas de vez en cuando. Vayan a tomarse un helado juntos un Sábado por la tarde y dele a su hijo una buena dosis de tiempo individual que cada vez los conecta más. No hay que desaprovechar ningún momento pues hacer conexiones con ellos es extremadamente valioso y los hace sentirse queridos e importantes. Los padres que trabajan en la semana deben aprovechar el fin de semana para encontrar espacios divertidos con sus hijos.

LA ESCUCHA TAMBIEN ES IMPORTANTE

La comunicación continua, aunque hoy en día sea con textos y chats, es esencial para seguir construyendo vínculos estrechos entre padres e hijos. Acuérdese eso si, que escuchar es igual de importante que hablar. Cuando su hijo (a) comparta alguna experiencia con ud, escuche, haga preguntas y sobre todo valide sus sentimientos, ya sean positivos o negativos. Frases como “entiendo como te sientes; estudiaste mucho y las cosas no se dieron”. Los niños necesitan ser escuchados y validados. A ellos no les hace falta que ud siempre les solucione sus problemas, solo ser escuchados. Pasar tiempo juntos, padres e hijos es la única manera de crear memorias emotivas, agradables y malas, que los acompañarán el resto de sus vidas. Estas vendrán siempre acompañadas de haber sido queridos e importantes para sus padres. Conéctese y fortalezca el vínculo con sus hijos.

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