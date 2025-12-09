El centro está vivito y coleando

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Decretar que la campaña presidencial ha terminado de hecho porque el debate ya se ha reducido a los candidatos de derecha e izquierda, conclusión que puede surgir de las tres muy diferentes encuestas que se conocen, es pensar con el deseo. Esas encuestas hechas con la nueva metodología ordenada por el Congreso que cada quien interpreta a su manera, coinciden en que los tres principales contendores son Iván Cepeda (21%), Abelardo de la Espriella (14 %) y Sergio Fajardo (8%) en la del Centro Nacional de Consultoría, CNC; en la de cifras y Conceptos, CyC, agrupados en un pelotón puntero, los mismos sin discriminar, entre el 9 y el 13%; y en la de Invamer, Cepeda (32%), de la Espriella (18.2) Fajardo (8.5%)

El hecho de que en las tres figuren como punteros los mismos candidatos y el resto muy distanciado, muestra una tendencia clara de que entre ellos se decidiría la presidencia. Un baldado de agua fría para el resto de los cerca de 100 candidatos, sobre todo para aquellos que mide la encuesta de Invamer que están por debajo del 2% de intención de voto, para no mencionar a los otros 70 que ni aparecen, aunque se les preguntó a los encuestados si tenían una opción distinta de los escogidos. Un oportuno llamado de atención sobre la inminente depuración de esa lista tan larga.

El aspecto mas interesante de la encuesta de Invamer, que va más allá de las otras dos, es que plantea el escenario de que Cepeda, de la Espriella y Fajardo, sean los tres candidatos que lleguen a la primera vuelta, aunque es probable que haya un par de nombres más que surjan de las muchas coaliciones que se están proponiendo, lo cual no parece que afecte esa primacía. En tal caso hipotético Cepeda tendría el 45.6% de la intención de voto, cerca de ganar en la primera vuelta, de la Espriella 25.6% y Fajardo el 25%

Esos prematuros resultados alientan entre muchos la ficción de la polarización cuando en realidad de la Espriella y Fajardo estarían empatados en una primera vuelta, y en un escenario también hipotético pero muy probable de segunda vuelta, Fajardo empataría con Cepeda (46.4% contra 49%, puesto que el margen de error es 2.5%), y Cepeda derrotaría ampliamente a de la Espriella (59% contra 36%). Es decir, el centro abriéndose paso a codazos, con Fajardo como capitán, derrotando la polarización,

El centro abriéndose paso a codazos, con Fajardo como capitán, derrotando la polarización

Las encuestas son terreno movedizo de especulaciones, pero lo único que no se puede suponer con esos datos es que el centro ha desaparecido o está en trance de hacerlo. El espacio del centro sigue abierto y lleno de posibilidades de triunfo. Cuando Sergio Fajardo dice que la gente está cansada de la polarización, de las agresiones, de los insultos, y busca propuestas honestas y realistas, que recuperen la dignidad presidencial y la función transformadora del Estado y del sector privado, reivindica una posición política que puede convertirse en una carta ganadora. Falta mucho por andar para construir una alternativa viable, pero el centro y todo el universo político que lo rodea lejos de los extremos, goza de cabal salud.

Del mismo autor: Los enanitos presidenciales

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.