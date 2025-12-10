Las centrales obreras proponen 16 % de incremento en el salario mínimo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En la puja por el incremento del salario mínimo para el año 2026, las centrales obreras propusieron un incremento del 16 %, tanto, para el salario mínimo como para el auxilio de transporte.



Esta propuesta está determinada por varios criterios.

El primero tiene que ver con que el estudio de la OIT sobre el valor de la canasta básica de familiar en Colombia para una familia de cuatro personas, determinó que el salario mínimo vital debería ser $2,104,000 para el 2025, lo que representa prácticamente un 50% de desfase con el valor actual del salario mínimo en Colombia que es de $1,423,500.



El otro desfase está determinado por la aplicación en la definición del salario mínimo en los periodos neoliberales, de aplicar la productividad total factorial y no la productividad laboral, que es la que insistimos los trabajadores debe ser la aplicada para establecer el incremento del salario mínimo. Ese desfase en los 20 años que se han hecho los cálculos respectivos por parte de un grupo de economistas de la Universidad Nacional corresponde a un desfase del 50%.



Adicionalmente Colombia es un país de los más desiguales del planeta. Tiene el deshonroso y vergonzoso tercer lugar en el ranking mundial.



Esta desigualdad está caracterizada fundamentalmente por ingresos y explica entonces, que la riqueza generada como producto del trabajo, es acumulada y recogida la mayor parte de dicha riqueza por parte de los empresarios en detrimento de los trabajadores que la han generado.



Es decir, hay una total desproporción en la redistribución del ingreso en nuestro país y por eso esos niveles de desigualdad.



Teniendo en cuenta estos tres criterios las centrales obreras han considerado el incremento del 16%, muy lejos del que presentaron los empresarios en la mesa de concertación este año de solo el 7,21%, un valor muy pequeño frente a estos desfases tan grandes que tenemos hoy y que de persistir en incrementos muy pequeños lo que haremos es fomentar esas grandes brechas.



Con estas propuestas tan distantes la mayor probabilidad es de que no haya concertación sobre el salario mínimo entre empresarios y trabajadores y por consiguiente será el presidente Gustavo Petro quien tenga la última palabra.

Incrementar el salario mínimo de manera importante como se ha visto en estos tres años que lo ha hecho el gobierno Gustavo Petro, con lo cual ha recuperado de manera importante el poder adquisitivo y portal ha ido cerrando parte de esa altísima brecha social a diferencia de lo que han reiterado los empresarios, se ha convertido en un motor de la economía nacional.



Así lo registra el Dane en sus estadísticas que mostró un incremento en el desempeño económico del 2,8% para el 2025, en el cual el consumo de los hogares que es la forma en la cual se expresa los mejores ingresos de los trabajadores viene siendo cercano al 5%.



Los empresarios también han sostenido que altos incrementos del salario mínimo generarían desempleo, informalidad e inflación.



De nuevo los datos del Dane muestran que en temas del desempleo este gobierno inició con un 11,7% y hoy dicha tasa es de 8,2%, la más baja en este siglo.



Asimismo la inflación que este gobierno recibió en el 13,27 y hoy solo está en el 5,3%. La informalidad ha bajado del 58% al 55,9%.



Dato mata relato. Y de esta manera entonces la realidad que se ha vivido en términos económicos en el período del gobierno Gustavo Petro ha refutado todas las tesis neoliberales al respecto.



En conclusión, un buen incremento salarial como el como el del 16%, significaría ir cerrando con mayor prontitud, una amplia brecha generada por los gobiernos neoliberales y proempresariales le que siempre impusieron incrementos salariales escasamente superiores a la inflación. Una decisión para michicatearle siempre a los trabajadores y aumentar los privilegios del empresariado. Y por esa vía la desigualdad.



Posdata: Ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el congreso por parte de los partidos oligárquicos que reduce la inversión social, el gobierno puede suplir parte de ello con un buen incremento salarial del 16%.

X: @fabioariascut

