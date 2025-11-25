Los enanitos presidenciales

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La existencia de docenas de candidatos presidenciales que poco o nada marcan en el conocimiento que de ellos tiene la gente o en la intención de voto, los está obligando a buscar alianzas entre ellos alrededor de algún propósito común, por general que sea. Pero, para usar el símil de las carreras de bicicleta, que es útil ante tantos competidores, el efecto de hacer una selección entre los del pelotón rezagado, para mermarlo, no genera ninguna amenaza a quienes van por delante, escapados. Como sucede en las carreras de bicicleta, quienes van punteando sólo tienen ojos para quien va al lado.

Son tres los punteros en la carrera: el senador Iván Cepeda Castro, el abogado Abelardo de la Espriella y el profesor Sergio Fajardo. Nada indica que eso vaya a cambiar drásticamente. El senador Iván Cepeda Castro tiene la ventaja de que ya es el candidato oficial del partido de gobierno un tanto con la resignación presidencial, y no hay quién pueda disputarle esa primacía dado su respaldo electoral (y el de la maquinaria oficial). Cepeda es una opción cierta de poder a la cual tendrán que sumarse quienes crean desde otras orillas que vale la pena la continuidad del proyecto petrista, aunque las posibilidades de un gobierno desprestigiado de mantener a su partido en el poder son bajas. No tiene Cepeda contendores de peso en la izquierda.

Abelardo de la Espriella es un fenómeno electoral atractivo y novedoso. El típico outsider que viene de fuera del mundo político como una personalidad mediática creada por sus sonados casos jurídicos, su éxito en los negocios y su desparpajo tropical. De la Espriella le ha dado aires nuevos a la derecha y ha puesto patas arriba al uribismo que venía de capa caída, al cual le está dejando solo la posibilidad de apoyarlo. Se sabe que el candidato favorito del expresidente Uribe es quien vaya ganando las encuestas. De la Espriella representa a una derecha un tanto extrema y espanta al centro que es el que pone los votos, como lo hizo el Ingeniero Rodolfo Hernández quien recogió el antipetrismo pero también el antiuribismo, que siguen vivitos y coliando. No tiene de la Espriella contendores de peso en la derecha.

Sergio Fajardo es un poco un fenómeno de resurrección política

La gente finalmente tomó nota de lo que había representado a lo largo de su impecable carrera política como experiencia, serenidad, compromiso, honestidad, independencia, un patrimonio duramente construido que lo tiene en su posición ganadora. Hay candidatos que comparten esos criterios con quienes podría hacer una alianza provechosa: Claudia López y Juan Manuel Galán, por ejemplo. Hoy todos con buen criterio van solos esperando la oportunidad de juntarse, pero, a cuatro meses de la realización de las consultas interpartidistas, Fajardo no tiene contendores en el centro.

Si esa es la realidad política ¿cuál es el sentido de andar armando coaliciones con candidatos sin posibilidades de desbancar a los punteros? Sin contar con el papel descolorido que están cumpliendo los partidos políticos tradicionales buscando candidatos viables entre sus filas, que no existen, sabiendo que la gente no se siente afiliada a ellos y más bien que su apoyo es el abrazo del oso para quienes lo reciban, como ya pasó con Federico Gutiérrez en la pasada elección presidencial.

Bien harían partidos tradicionales y candidatos del montón de enanitos presidenciales, en ir buscando la manera de acercarse al trio puntero donde más les convenga, que es la única solución política que les queda. Si la mayoría de esos candidatos sin sustento político, algunos de ellos llenos de méritos, están en el centro, pues allí los está esperando Sergio Fajardo con una propuesta lejos del revanchismo y la demagogia, de las soluciones fantasiosas y de fuerza, y sobre todo, del mesianismo que ya hemos tenido de sobra.

