- El centro de inteligencia en Buga con el que el departamento del Valle une Policía, Ejército y Fiscalía contra el crimen

Es un complejo de 12.800 mts2 donde se concentra la capacidad tecnológica y la inteligencia para enfrentar la inseguridad en el departamento

En Buga, departamento del Valle, está ubicado el CGES, Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, desde donde se coordinan la inteligencia y las operaciones contra el crimen y el delito que afectan a los vallecaucanos.

En medio de un panorama de seguridad agravado por el deterioro del orden público y los recortes presupuestales desde la nación para la Fuerza Pública, el Valle del Cauca ha respondido con contundencia para proteger a los ciudadanos. Y el CGES se ha consolidado como el eje del trabajo articulado de la Gobernación del Valle del Cauca, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, así como de los organismos de seguridad, para golpear las estructuras criminales y desmantelar las bandas delincuenciales que amenazan la seguridad en los centros urbanos.

Allí, se conectan 29 municipios a través de 292 cámaras de vigilancia que monitorean las 24 horas del día, los siete días de la semana, calles, parques, municipios y ejes viales, sin perder de vista los actos delictivos o acciones de riesgo para los ciudadanos.

En las entrañas de este centro de inteligencia contra el multicrimen, único en el país, empresarios del departamento recorrieron sus instalaciones, un complejo de más de 12.800 metros cuadrados, donde se monitorea el trabajo de especialidades como Sijín, Dipol y el Gaula, que definen las acciones para impactar delitos como la extorsión y el hurto.

Toda una infraestructura y tecnología de punta, financiada con recursos de la Tasa de Seguridad, a la cual contribuyen habitantes de estratos 4, 5 y 6, así como los sectores industrial, comercial y especial del departamento. “Es muy importante que hayan venido los empresarios a mirar cómo esas inversiones de la Tasa de Seguridad están generando resultados para la tranquilidad de los vallecaucanos”, aseguró la gobernadora Dilian Francisca Toro, al precisar que la meta es que en poco tiempo los 42 municipios estén conectados.

Para el sector empresarial, la estrategia no solo mejora la seguridad, también impulsa el desarrollo económico, el turismo y la inversión, al articularse con iniciativas de impacto como las Megatomas en Buenaventura, Palmira y Tuluá, esta última con más de 70 capturas, y otras que son de gran valor para la comunidad como el sistema RAPTOR, los anti drones, los Corredores Seguros y la dotación para la Fuerza Pública y los organismos de seguridad.

“Las Megatomas constituyen un mensaje de que la institucionalidad está llegando y mejora la percepción de seguridad en los territorios”, señaló Juan Manuel Sanclemente, del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, mientras Carlos Eduardo Farfán, destacó que “esfuerzos muy importantes de apoyo a nuestra Policía, a nuestras Fuerzas Militares, nos devuelven la credibilidad y confianza en un Valle del Cauca que sale adelante, un Valle del Cauca seguro”.

Los esfuerzos desde la región no se detienen. Cali se alista para una intervención decidida con las Megatomas lideradas por la Gobernación y la Fuerza Pública, para devolverles la tranquilidad a los caleños. Así mismo, se invertirán cerca de $120.000 millones en modernizar la red de comunicaciones de la Policía e implementar tecnología de última generación en los principales ejes viales del departamento.

Estas acciones no solo fortalecen la capacidad operativa, sino que envían un mensaje claro: en el Valle del Cauca la seguridad es una prioridad y la autoridad prevalece.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

