“El Centralismo en Colombia se agotó, toca empezar a gobernar desde las regiones”

Tres exgobernadores y un exalcalde aspiran a la Casa de Nariño para poner al país a pensar en las regiones; Aníbal Gaviria, que gobernó Antioquia y Medellín responde

Con la experiencia de haber gobernado en regiones difíciles como Antioquia, Meta y Sucre los ex gobernadores Anibal Gavirira, Juan Guillermo Zuluaga y Olimpo Espinosa y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cardenas ex alcalde de Bucaramanga recorren el país como la Fuerza de las regiones, buscando firmas como pre-candidatas presidenciales. El 30 de noviembre se someterán a una encuesta que definirá cuál de los cuatro tiene la mayor posibilidad y quien resulte ganador participará en la consulta popular del 8 de marzo buscando un candidato de unidad para enfrentar el petrismo y su expectativa de otros cuatro años en el poder.

El exgobernador Anibal Gaviria forma parte de la Fuerza de las regiones y a el se le dio la palabra.

