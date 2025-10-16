“El Centralismo en Colombia se agotó, toca empezar a gobernar desde las regiones”

Tres exgobernadores y un exalcalde aspiran a la Casa de Nariño para poner al país a pensar en las regiones; Aníbal Gaviria, que gobernó Antioquia y Medellín responde

Por:
octubre 16, 2025

Con la experiencia de haber gobernado en regiones difíciles como Antioquia, Meta y Sucre los ex gobernadores Anibal Gavirira, Juan Guillermo Zuluaga y Olimpo Espinosa y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cardenas ex alcalde de Bucaramanga recorren el país como la Fuerza de las regiones, buscando firmas como pre-candidatas presidenciales. El 30 de noviembre se someterán a una encuesta que definirá cuál de los cuatro tiene la mayor posibilidad y quien resulte ganador participará en la consulta popular del 8 de marzo buscando un candidato de unidad para enfrentar el petrismo y su expectativa de otros cuatro años en el poder.

Vea también: La alianza pueblo y sector privado, la fórmula con la que Abelardo dice que salvará a Colombia

El exgobernador Anibal Gaviria forma parte de la Fuerza de las regiones y a el se le dio la palabra.

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Las movidas con las que la frustrada viceministra Juliana Guerrero busca limpiar su nombre

Las movidas con las que la frustrada viceministra Juliana Guerrero busca limpiar su nombre

El pleito que un pequeño empresario de Bucaramanga le ganó a la marca Victoria’s Secret y sus poderosos abogados

El pleito que un pequeño empresario de Bucaramanga le ganó a la marca Victoria’s Secret y sus poderosos abogados

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus