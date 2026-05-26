- El cartagenero detrás de la subasta de la central térmica que irritó a Petro

El sacudón furioso se lo ganó el Minminas Edwin Palma por una convocatoria de la Creg anunciada desde hace un año, que se la ganó la empresa de Jorge M Castellanos

Sin saber la tormenta que podría ocasionarse, la CREG con una subasta energética que venía anunciada desde agosto del 2025, por la asignación de una central térmica en Santa Marta. Se trató de una asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiablidad para el período 2029-2030, comprendido entre el 1 de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030.

En el ejercicio se asignó la central térmica en Santa Marta a las firmas Nodo Energético del Norte de Colombia S.A. ESP (Nencol) y Termoinduenergy Corporation S.A.S. En ambas empresas aparece como representante el cartagenero Jorge Manuel Castellanos Gómez. La empresa Termoinduenergy Corporation S.A.S está inscrita en Houston y Nencol está registrada en Cartagena.

La empresa se nutrirá de gas importado a través de un tubo que pasa cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 500 metros de la llamada línea negra. A lo cual el presidente comentó en redes: "De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad".

Incluso catalogó de “traición” la asignación de un proyecto de generación térmica que deberá entrar en operación a más tardar el 1 de diciembre de 2029, e indicó que el ministro Edwin Palma deberá "responder por esta afrenta a la humanidad", y que "alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el Gobierno”.

Una subasta nutrida en la que se asignaron varios proyectos

Participaron 85 plantas de generación y 77 de ellas recibieron asignación. Por lo tanto, la capacidad efectiva neta que se sumará al Sistema a partir del 1° de diciembre de 2029 provendrá de 15 plantas nuevas y 1 planta existente con obras que aportarán 4.069,7 MW distribuidos de la siguiente manera: 1.546,9 MW solares, 246 MW eólicas y 2.276,8 MW térmicas. Entre los desarrolladores con mayor presencia aparecen ERCO Generación, Enel Colombia, Celsia, AES y diversos vehículos dedicados a proyectos fotovoltaicos.

Aunque la solar representó cerca del 38% de la nueva capacidad adjudicada, su participación en la energía firme total asignada fue de 7,7 %, equivalente a 11.064.934 kWh/día. La diferencia responde al diseño del cargo por confiabilidad colombiano, que remunera la capacidad de entregar energía en condiciones críticas del sistema y favorece tecnologías con mayor firmeza operativa.

Esta subasta se suma a las tres subastas (realizadas en 2025) de reconfiguración de compra para OEF en los períodos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, en las que se asignaron un total de 74 plantas, entre existentes y en construcción; de ellas, 37 fotovoltaicas (13 en construcción); el resto repartidas en 24 hidráulicas y 13 térmicas, todas en operación.

Energía para el futuro

XM es una empresa de servicios públicos de capital mixto del orden nacional, encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia. Entre esas funciones se incluyen la organización y administración de las subastas de asignación de Obligaciones de Energía Firme. Sus oficinas centrales quedan en Medellín, y la gerente general es María Nohemi Arboleda Arango, quien fuera nombrada por la Junta Directiva que, a su vez, es elegida por la Asamblea General de Accionistas, cuyo mayoritario es el Grupo ISA.

Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREC) es una Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía y su comité directivo está integrado en total por 10 miembros. Tres son natos: los ministros de Minas y Energía (quien la preside), el ministro de Hacienda y Crédito Público y el director del Departamento Nacional de Planeación; seis son expertos comisionados bajo períodos de cuatro años y son nombrados por el presidente de la República. De ellos, Gustavo Petro ha nombrado cuatro. A estos se suma un invitado, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien asiste con voz pero sin voto.

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El ministro de Minas y Energía Edwin Palma respondió al presidente diciendo dijo que es muy extraño que se quieran sembrar dudas y suspicacias sobre la subasta. "Señor Presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para los años 2029-2030”, dijo Palma.

Señor Presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para años 2029-2030. A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía. Entre 2011 y 2019… https://t.co/9YMbPRpH1s pic.twitter.com/TaDRIAAWLm — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 24, 2026

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