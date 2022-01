El canterano del Barcelona que le Tulio Gómez le trajo a Osorio

.Publicidad.

En América la guerra es total entre la directiva y el técnico. Tulio Gómez no está contento con Juan Carlos Osorio por el fracaso que tuvo con el América el último semestre. Entró en los ocho apenas en la última ronda y no llegó a la final, razón por la que se planteó despedir pero admitió que no tenía plata para hacerlo.

Para fastidiarlo, decidió quitarle a Osorio el poder de fichar jugadores ya que los que trajo el semestre pasado no sirvieron. Ahora las decisiones las toma Tulio y la junta directiva, y para eso le trajeron a Osorio un jugador exótico para la liga colombiana: Iago Falque.

🇪🇸 Tan solo 36 horas después de aterrizar, Iago Falque firmó su contrato y es oficialmente jugador de América de Cali. ¡Bienvenido, tío! @IagoFalque10 👹 pic.twitter.com/IurYcOTF0W — América de Cali (@AmericadeCali) January 24, 2022

En tiempo récord el jugador llegó a Cali, hizo exámenes médicos y firmó su contrato, pero ese cartel de estrella europea no se lo creen muchos, ya que llega luego de quedar libre de un equipo recién ascendido de Italia como el Benevento y las lesiones no le han dejado tener una carrera que aspiraba a ser mucho mejor.

Falque salió de las inferiores del Barcelona y era una de sus perlas, hasta que tuvo que salir porque no contaba para los entrenadores. Pasó por la Juventus, el Villarreal, el Tottenham, Southampton, Rayo Vallecano, Roma, Genoa, Torino y Benevento, entre otros.

A sus 32 años, ha pasado por más de 10 equipos, pero las lesiones lo han hecho salir cada rato y nunca se ha consolidado como referente ofensivo pese a que ha dejado a lo largo de su carrera verdaderos golazos.

🇪🇸 Iago Falque que es capaz de hacer estas cosas en su plenitud física llega al América. Será un gusto verlo en el FPC este año si llega para ser ese salto de calidad a la plantilla de la "mechita". Bombazo. pic.twitter.com/qvIWccCpMM — Colombia Analytics (@Colanalytics) January 23, 2022

El América dice que Falque está en plenitud de condiciones pese a que no juega un partido oficial desde mayo del 2021. Si es como ellos dicen que el jugador se encuentra puede ser un talento muy importante para Osorio, pero si no será otro caso de futbolistas europeos que deciden cruzarse el charco pero al final terminan saliendo con más pena que gloria del fútbol colombiano.