El cantante con el que Lina Tejeiro pretende olvidar a Andy Rivera

Tras el revuelo causado por la actriz colombiana en su última entrevista, refiriéndose a su ex Andy Rivera, Lina no descartó la posibilidad de volverse a enamorar. Supo poner en práctica esa frase que muchos dicen al fallar en el amor, un clavo saque otro clavo y es que la colombiana evidentemente no apuntaría a algo de menor nivel como el cantante Andy Rivera, intentando dejar de lado su relación anterior, con un artista del género urbano.

Se trata nada más y nada menos que Juan Duque, cantante colombiano que ha ido escalando en el mundo musical e incluso llegó a firmar con Warner Chappel Music, con el fin de que su carrera despegará, con quien en los últimos días ha tenido ciertas interacciones en redes sociales e incluso se rumorea que una de sus canciones Juan, pisando fuerte le dedicó algunos de sus versos, con el fin de conquistar a la villavicense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Duque (@juanduque)

Sin duda, supo aprovechar el interés del artista, que en aspecto físico es totalmente diferente a Andy Rivera e incluso en varios de sus tweets, ya muchos de sus seguidores le han hecho saber su respaldo a una posible relación y que incluso Juan Duque está muchísimo mejor que su ex. ¿Será qué por fin superó la tusa tan berraca que tenía con Andy Rivera? ¿Por fin superará a quien le generó tantos problemas de autoestima?

linis, ese juan duque esta mil veces mejor que el ñero de andy🙊 FELICITACIONES, TE LO MERECES ❤ — Diana vega (@Dianakvega11) June 23, 2022

Ojalá y estés invitando a @juanduqueartist — Stella (@Stella062022) June 23, 2022

