Andy Rivera, el cáncer que está destruyendo a Lina Tejeiro

Lina Tejeiro anda en boca de todos después de publicar en su canal de Youtube una entrevista en la cual habló de diferentes temas personales y como para variar, apareció allí su ex, Andy Rivera. La actriz se refirió al intento de retomar su relación a inicios de año, la cual supuestamente habían terminado para el 2018, y al final nunca funcionó, al parecer no habría final feliz para estos dos. Aún así, dejó claro que siempre iba a quererlo por haber hecho parte de su vida

Esto por supuesto ha generado una gran cantidad de comentarios, desde quienes la apoyan hasta aquellos que le recuerdan sus problemas de autoestima debido a su relación con el cantante. Esto causó que la actriz se manifestará en Twitter, pidiendo normalizar el hablar con los ex y sobre ellos, al punto de invitar a terapia a aquellos que no pueden hacerlo.

Esa gente que no ha visto mi entrevista pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado que les pasa? Todo bien en casa?

Normalícenos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 18, 2022