Peleado con la MLS, humillado por Boca e ignorado por Valencia: Este es el último refugio de James

Convertido en ídolo nacional siendo goleador del mundial de Brasil 2014 y fichado por el Real Madrid, lo que menos le preocupaba a James Rodriguez en ese momento era tener regularidad, esa estaba más que segura para el mediocampista colombiano gracias a su brillante fútbol y a que era uno de los consentidos de Carlo Ancelotti. Pero las lesiones llegaron, el desorden fue protagonista y años después de la hazaña, Rodríguez se debate entre la vida y la muerte, futbolísticamente hablando.

Desde que terminó la temporada en Asia, liga de la que hace parte, las noticias de la salida de James del Al-Rayyan a distintos equipos de Europa y América ha sido el pan de cada día. Primero se habló de West Ham United, luego apareció el Inter de Miami, después llegó como un salvador el Valencia de España y finalmente se especuló con el Flamengo y el Galatasaray. Sin embargo, ninguno de esos rumores pareció prosperar y hoy, el 10 colombiano continúa sin equipo.

Pese a esto, las ofertas por Rodríguez no paran, y ahora un club de la liga brasileña mostró su interés en el crack colombiano. Se trata del Botafogo y según su presidente, John Textor, no solamente ya lanzaron una oferta al Al-Rayyan por 5,3 millones de dólares, sino que están sosteniendo conversaciones con James.

Botafogo surgió como posibilidad para James Rodriguez, aparte del Galatasaray. Los brasileños habrían ofrecido US 5.3 millones por el colombiano, que quiere regresar a Europa y no seguir en Catar.

Extraño que hoy James no se presentara al inicio de entrenamientos del Al Rayyan

