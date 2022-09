.Publicidad.

La creadora de contenido quien también es abogada compartió una foto de cómo se veía en el 2017. Y aunque es natural que las personas cambien con el paso de los años, lo cierto es que algunos internautas no dudaron en dar sus opiniones respecto al cambio en el aspecto físico que ha tenido la influencer, por lo que afirmaron que “el dinero compra la belleza”.

Y es que la fotografía publicada en las historias de Instagram refleja cómo era la creadora de contenido años atrás cuando aún no era un personaje famoso, por lo que se le ve luciendo un color de cabello diferente, así como un rostro más natural.

Sin embargo, recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas, Merlano confesó los procedimientos estéticos que se ha realizado para mejorar su apariencia física. “Yo solamente me operé los senos, la nalga sale con gimnasio. Sí me puse hilos, pero no te ayudan a aumentar el volumen sino como a levantar la colita y que se vea más bonita, pero es el gimnasio lo que te ayuda a aumentar. Y no, no tengo tampoco marcación de abdomen ni liposucción”, escribió Aída Victoria a sus seguidores.

De esta forma, la influencer negó haberse puesto biopolímeros en su cuerpo, así como otras sustancias en su rostro. Cabe destacar que la joven en los últimos días ha estado en la mira de la justicia por su posible colaboración en la fuga de su madre la exsenadora Aída Merlano.

