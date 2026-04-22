- El Burger Master prende Colombia y pone a prueba a los ganadores: la nueva jugada de una de las favoritas

El festival de hamburguesas más grande del país regresa y pone a prueba a marcas como Bícono, que busca repetir su victoria en Bogotá

En Bogotá hay semanas en las que la ciudad cambia de ritmo. Las filas se alargan en las esquinas, los planes giran alrededor de una sola pregunta —“¿ya probó esta?”— y las parrillas se convierten en escenario. El Burger Master vuelve a encender ese pulso colectivo donde no gana el restaurante más grande, sino el que logra quedarse en la memoria.

No es un evento cualquiera. Con los años, el Burger Master se ha convertido en una especie de termómetro de la gastronomía urbana en Colombia. Allí no solo compiten hamburguesas, compiten conceptos, experiencias y, sobre todo, la capacidad de entender a un público que cada vez exige más: sabor, precio, creatividad y algo que contar.

En ese tablero, donde decenas de marcas buscan destacarse, hay nombres que llegan con ventaja. No por tamaño, sino por historia reciente. Es el caso de Bícono, que vuelve a la competencia después de haber ganado en 2025 con una hamburguesa que logró algo difícil: volverse conversación en toda la ciudad.

Pero repetir no es tan sencillo como regresar.

La presión de volver a ganar Burger Master

En el Burger Master, el verdadero reto empieza después del primer triunfo. Porque lo que antes fue sorpresa, ahora se convierte en expectativa. Y ahí es donde muchas marcas tropiezan.

Bícono llega a esta edición con esa presión encima. Ya no es el “nuevo que sorprende”, es uno de los referentes que tiene que demostrar que lo suyo no fue casualidad. Y por eso su apuesta no es solo una hamburguesa, es una experiencia pensada al detalle.

Su nueva creación, la “Good Burger”, nace de meses de desarrollo. Pan brioche de la casa, alioli de ajos confitados, su ya conocido blend de carnes maduradas, queso americano, tocineta brasileña en corte grueso, pepper balsamic jam y papa hilo. A eso se suma una salsa propia, diseñada para cerrar el conjunto. No es una receta improvisada: es una construcción técnica donde cada elemento busca equilibrio.

Pero lo interesante no está solo en el plato. Está en el concepto.

La inspiración noventera —con guiños a la estética de Good Burger— atraviesa toda la experiencia: desde la ambientación hasta los detalles visuales. Porque si algo entendieron tras su victoria anterior es que en este festival no gana solo la cocina. Gana la narrativa. Y ahí Bícono juega con ventaja.

Más puntos, más público, más riesgo

Este año la apuesta también crece en tamaño. La marca participará con siete puntos activos en Bogotá, incluyendo sus sedes tradicionales en Zona G, Centro, Calle 85 y Usaquén, además de tres pop-ups ubicados estratégicamente en zonas como la Calle 116, Salitre Plaza y la Calle 140.

No es un movimiento menor. En un evento donde las filas pueden definir el resultado, ampliar cobertura es clave. Pero también implica riesgo: más puntos significan más operación, más logística y menos margen de error.

Detrás de esa expansión hay meses de preparación. Ajustes en procesos, entrenamiento de equipos, pruebas de producto. Porque en el Burger Master hay algo que no se negocia: la velocidad. Servir bien, pero también rápido.

Y en ese equilibrio se define gran parte del éxito.

El Burger Master como vitrina

Más allá de quién gane, el Burger Master se ha consolidado como una vitrina poderosa. Un espacio donde marcas emergentes pueden darse a conocer y otras, como Bícono, pueden consolidar su lugar.

En una ciudad con una oferta gastronómica cada vez más amplia, destacar no es fácil. Por eso, más que una competencia, este evento funciona como un filtro: deja ver quién realmente logra conectar con el público.

Bícono, por ahora, juega en ese terreno con ambición clara: no solo repetir, sino reafirmar que lo suyo no fue un golpe de suerte. Pero en el Burger Master hay una regla no escrita: nadie tiene el triunfo asegurado. Y en una ciudad donde todos creen tener la mejor hamburguesa, la última palabra siempre la tiene la fila.

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