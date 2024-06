El buen pagador y la cadena de endeudamiento

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El Congreso aprobó esta semana autorizar un endeudamiento por 17.000 millones de dólares para pagar deuda externa. Con esto Petro muestra que ha sido un mandatario muy pagador de la deuda externa, muy disciplinado, cosa que es lo que requieren los bancos internacionales.

Pero esta situación de desbalance en la deuda externa que ha crecido mucho no se debe solo a Petro. Para ser francos, eso viene desde el nefasto gobierno de Santos, endeudó demasiado al país fuera de que lo estafó con su acuerdo de paz, porque no hay paz. Él endeudó mucho e Iván Duque lo mismo. Duque tuvo la disculpa del covid, pero en realidad fue muy balbaratador, y ahora viene Petro. Es una cadena, en que el estado colombiano ha venido peligrosamente endeudándose, no vaya a ser que nos ocurra como Argentina que el exceso de endeudamiento llevó al traste completamente a la economía.

La economía colombiana no está marchando bien, pero no es solo la responsabilidad de Petro que la tiene en la medida en que ha aumentado su discurso populista. Petro es un populista, no es de izquierda. Un izquierdista no se pone a manejar un país con mermelada como hicieron los que él criticaba.