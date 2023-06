El bajón de popularidad de Petro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Las encuestas muestran que la popularidad de Petro ha descendido significativamente El problema lo podemos enunciar así: Colombia no es Venezuela, un país donde la clase dominante vivía de sustraerse los recursos del petróleo y en consecuencia era una burguesía muy débil; en Colombia la burguesía es mucho más fuerte, tiene una tradición de violencia y la sociedad es muy interferida por el negocio de narcotráfico. Venezuela también. Desde el gobierno de Chávez se ha ido convirtiendo en en un narcoestado como Colombia.

El punto es que las reformas de Petro se han enredado y en gran parte porque él utiliza los métodos tradicionales de hacer política en el parlamento. No es repartiendo mermelada y haciendo acuerdos como se transforma un país, y si se sigue por ese camino, casos como el de esa señorita Sanabria que es un escándalo de vastas proporciones que le puede costar caro al gobierno de Petro.

Pienso que las elecciones regionales van a ser unas primarias de las presidenciales que no van a estar fáciles. Creo que el apoyo de Petro ha disminuido y me parece que la reformas van a tener problema. Reformas debe haber, porque para eso lo eligieron, pero las prácticas políticas son la clave, más que los discursos. No me parece bien tanto acercamiento con Maduro. Venezuela es una base militar rusa, no se va a ir de allí ni los chinos tampoco. Hay una confrontación mundial entre el imperialismo chino y el imperialismo americano, gravísima. Eso hace realinderar los países, y puede llevar a consecuencias muy complejas en la política nacional.