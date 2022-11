.Publicidad.

El influenciador La Liendra desde hace un tiempo venía anunciando su deseo de querer ir a Catar para vivir la fiesta del mundo en carne propia, además de poder ver a su ídolo Cristiano Ronaldo. El paisa llegó al país árabe el pasado jueves y desde entonces ha compartido las diferentes situaciones que ha experimentado.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram mostró que se encontraba en lo que parece ser un mercado y dijo que estaba buscando un regalo para su novia, la también creadora de contenido, Daniela Duke.

Sin embargo, algunos de los comentarios que soltó dentro del video fueron bastante duros y polémicos, teniendo en cuenta las críticas y señalamientos que ha tenido Catar por sus estrictas normas propias de la cultura y la religión.

En el clip, Carlos Mauricio Gómez, nombre real del influencer, pregunta a una comerciante si no tenía una prenda que cubriera la totalidad del rostro y seguidamente, señala unas mujeres musulmanas que iban pasando por el lugar y dice “ Yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie. (apunta a otra mujer) no, eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies. No señora, no señora. Mostrona”

a este man en que momento se le pasó por la cabeza que esto puede ser charro? me da mucha pena ajena, me da una angustia impresionante, que hp la ignorancia. pic.twitter.com/bhIzuwpOdp — nicole romero y. (@nicoleromeroy) November 27, 2022

Dichas afirmaciones molestaron a muchas personas e incluso las tildaron de ofensivas contra algunas mujeres que se sienten agredidas y oprimidas por su cultura. Tanta fue la incomodidad causada que muchas personas han comenzado a denunciar los perfiles de La Liendra buscando que estos sean cerrados.

La verdad es que no se puede esperar algo peor de este señor. Burlarse de la represión y lucha de estas mujeres, solo demuestra el valor que él siente por estas. No importa la cultura, desde la dignidad humana sabemos qué y cómo viven estas mujeres. CANCELEMOS LA LIENDRA YA!! — Juana (@juanatorresa_) November 28, 2022