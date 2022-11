Dua Lipa, Bad Bunny y Harry Styles: La prueba de que a Bogotá le quedó grande hacer conciertos

Hace tan solo algunas semanas se hizo viral el caos en el que terminó el concierto de la cantante británica Dua Lipa, que no aparte de realizarse en un parqueadero, tuvo grandes problemas. Desde la organización, e incluso el sonido hasta las grandes fallas en la logística. Pese a que se vaticinó que el concierto de Harry Styles podría sufrir algún tipo de situación similar, finalmente, terminó pasando lo que todos pensaron, un caos total en pleno concierto.

Sin embargo, vale la pena recordar otro concierto posterior al de Dua Lipa que se celebró también en Bogotá y ese fue el de Bad Bunny. Pese a que las 2 fechas que tuvo el puertorriqueño en Medellín fueron todo un éxito, la capital tuvo problemas. A parte de los retrasos para el ingreso y así mismo de la hora de inicio del show, hubo un grupo de personas que intentaron colarse e incluso derribaron varias vallas de seguridad para poder ingresar.

El concierto de HARRY STYLES en Bogotá tuvo una organización horrible por parte de @OcesaColombia que no solo puso en riesgo la vida de muchas personas, también estuvimos a nada de que le pusieran fin al concierto

— I’M GOING TO SEE HARRY TOMORROW (@susan_dahiana) November 28, 2022