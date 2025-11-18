Nota ciudadana

El artista santandereano que le puso el mismo precio a todas las 52 obras de su nueva exposición

Nelson Moncada presenta “Una noche encendida”, una muestra de 52 obras que combinan paisajes, abstracción y figuras inquietantes, todas a un precio accesible

Por: Nelson Moncada
noviembre 18, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Una noche encendida es la nueva propuesta del artista plástico y visual Nelson Moncada, quien inaugura este miércoles 19 de noviembre en las instalaciones de la Casa Santander de Bogotá, de 5:30 p. m. a 9:00 p. m.

La muestra cuenta con gran parte de la producción que Moncada desarrolló en el transcurso de este año 2025. Son 52 piezas realizadas en óleo sobre papel, cartón industrial y lienzos de diferentes formatos. Las obras, en algunos casos, evocan paisajes incendiados o incendios forestales, con contrastes de colores muy luminosos, y en algunas aparecen objetos voladores no identificados.

En otras piezas, la abstracción pura invita a imaginar distintos escenarios donde los espatulazos fuertes y las grandes masas de color seducen por completo al espectador. La serie termina con paisajes imaginarios donde Moncada decide incluir superhéroes y dibujos animados sin cabeza, generando una tensión en el espectador y una especie de ansiedad.

El texto curatorial está escrito por el reconocido crítico y curador colombiano Eduardo Serrano, y el montaje de la obra estuvo a cargo del artista plástico Carlos Javier Medina. Moncada contó que lo atractivo y novedoso de esta muestra es que todas las obras tendrán el mismo precio: un salario mínimo legal vigente. Según el artista, quiso democratizar los precios para que quienes deseen adquirir buen arte puedan hacerlo a valores muy módicos y, de esa manera, comiencen a desarrollar el gusto por el coleccionismo.

Nelson Moncada es un artista de Pamplona, Norte de Santander, quien estudió en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de la ciudad de Cúcuta y en la Universidad de Pamplona. Su recorrido en el campo de las artes supera las tres décadas, y su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional lo ha llevado a recibir distinciones en ciudades como Nueva York, con el Colectivo de Artistas de New Jersey, y en Basel, Suiza, entre otras.

La Casa Santander está ubicada en el icónico barrio bogotano La Merced, carrera 5a n.° 35-39 (Parque Nacional).

