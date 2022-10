El arte es lo único que nos puede rescatar, así sea un poquitico…

Por: Manuel Tiberio Bermúdez |

octubre 19, 2022

Con esta ya son tres las veces que viene a la Feria del libro de Cali. En su punto de exhibición y venta predominan los avisos de “agotado” y aunque no ofrece libros, su exhibidor permanece lleno de visitantes.

Se llama Julián Fonseca, podría ser un cantante, pero es un ilustrador bogotano, a quien en el mundo del póster se le conoce como “Jackampon”.

Recordemos que póster es un cartel que se pone en la pared o en un poste, pero que generalmente no tiene un fin publicitario.

¿Y qué es lo que lo hace tan popular? Lo que Julián realiza es básicamente una versión diferente, muy diferente, diría yo, de los personajes que habitan las películas y los libros de cómics. “Es un submundo creado por mí –dice Julián– en donde todos son niños que están en un día de Halloween; y como una constante, la figura de la luna que está allí para cuidarlos, para que no les hagan daño”.

Pero para llegar a este punto en el que las figuras por él realizadas son adquiridas con entusiasmo por la gente, ha transcurrido mucho tiempo: “Desde niño me ha gustado dibujar. Mi formación es netamente empírica. Mi mamá pintaba y yo la veía pintar en tela y el ver como mezclaba los colores, como surgían las formas, me ayudó a tener una visión especial de las cosas que me rodeaban. De chico era muy fanático a la televisión y en especial a los muñequitos o cómics. Esto me fue metiendo en este mundo de los pósteres”.

De cómo empezó a producir los pósteres y hasta dónde le ha llevado su trabajo, el creador señala: “Esto comenzó como un pasatiempo hace unos 20 años en la Feria del Libro de Bogotá. Yo era empleado de una empresa y en las vacaciones tenía el tiempo para estar ahí con las personas que yo admiraba y sigo admirando como grandes artistas y empecé a darme a conocer junto a ellos. De eso hace ya unos 9 años. Me fue muy bien en una de esas Ferias del Libro, y decidí renunciar al trabajo y vivir de esto que hoy hago. Y el trabajo me ha llevado a que mi familia tenga una estabilidad económica, que no sufran las necesidades que yo tuve de niño, pues siempre fue complicada y además me ha dado la oportunidad de salir del país en varias oportunidades”.

Uno creería que estos pósteres son únicamente atractivos para los niños, pero Julián señala: “No el público que gusta de este trabajo es una gama bastante amplia. Como ve, aquí llega gente de todas las edades a comprar. Hay gente de mucha edad y también los hay muy jóvenes. Generaciones mías, las que vienen de más atrás, algo conocen de estos personajes y esto les llama la atención”.

Sobre la respuesta de la gente a su propuesta, el artista dice: “La respuesta es muy buena. El público de Cali es muy bello, es muy receptivo y hemos tenido la fortuna de tener gran acogida y como ve se ha agotado un gran número de pósteres”.

¿Y qué piensa del arte y para qué sirve en este mundo tan banal que anda tan aprisa y parecería que no tuviese tiempo para admirarse de lo que le rodea?

“El arte es la respuesta del alma, es una manera de mostrar el interior de uno, es como la única respuesta pura que hay ante todo lo que hay en el entorno: violencia, lujuria; subversión; descomposición social; el arte es lo único que nos puede rescatar, así sea un poquitico durante el día.”

“Mi trabajo es muy especial, ya que nada ha sido planeado y creo que tiene bastante éxito. Ha podido más la terquedad, la prueba y el error, pero tengo varios proyectos, ya que este trabajo me ha llevado a conocer muchas personas”.

Julián es el creador de las figuras que exhibe. “Para crearlos utilizo una técnica mixta, ya que siempre hago el boceto a lápiz, después le doy el color digitalmente para mejorar los procesos de impresión y de ahí se finaliza”.

“Tengo proyectos de realizar figuras en tercera dimensión con algunos amigos escultores que tengo. Con un amigo de Pasto estamos proyectando sacar un libro de cuentos con personajes míos, pero con esta misma línea y por ahí dentro del tintero hay otras cosas guardadas”.

“Lo que quiero es redibujara algunos personajes que saque hace ya bastante tiempo de películas de terror y quiero, otra vez, engomarme con ellos y sentarme a dibujarlos”.

¿Qué opina de esta Feria?

“Creo que estos espacios son sumamente importantes porque son una vitrina para ver y ser vistos. No hay que desaprovecharlos, son para disfrutarlos”.

¿Qué quiere a futuro con lo que hace?

“Nada… seguir siendo feliz, dice mientras su risa se la lleva el viento de la tarde.