El arsenal militar ruso que Chávez le dejó a Maduro no le sirvió para combatir a los gringos

El ataque militar de EE. UU. que capturó a Maduro el 3 de enero agitó la región, dejó zonas sin energía y abre dudas sobre gasto en defensa y seguridad

Por: Nerio Luis Mejia |

enero 31, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el complejo militar más importante del país, el Fuerte Tiuna, abre un debate urgente sobre el verdadero valor del gasto militar que realizan las naciones para garantizar su seguridad.

La operación, ejecutada en menos de 30 minutos por comandos del Delta Force, plantea una pregunta inevitable: ¿de qué sirvieron los millones de dólares invertidos desde 2008, cuando Hugo Chávez anunció con orgullo la compra de material bélico ruso —aviones Sukhoi 30, sistemas S-300, defensa antiaérea, vehículos anfibios de origen chino e iraní— si todo ese arsenal no alcanzó siquiera para disparar un cartucho?

La escena se convirtió en una masacre: más de 100 militares venezolanos y 32 cubanos fueron abatidos sin que la defensa nacional pudiera reaccionar. Este hecho obliga a cuestionar la pertinencia de seguir destinando enormes recursos a una defensa tradicional que, frente a una potencia militar como Estados Unidos, parece inútil.

Colombia, por ejemplo, destinó en 2025 entre 10.000 y 12.000 millones de dólares a su aparato militar, pese a estar inmersa por más de medio siglo en una guerra interna contra grupos armados ligados al narcotráfico. El reciente contrato con la compañía sueca Saab para adquirir 17 aviones Gripen se justifica en nombre de la “protección de la soberanía nacional”. Sin embargo, cabe preguntarse si una flotilla tan reducida puede marcar alguna diferencia frente a un poder militar que presume de un presupuesto de 892.600 millones de dólares, superior al de las diez principales potencias mundiales juntas, incluidas Rusia y China.

La conclusión parece evidente: sin un presupuesto comparable al de Estados Unidos, el gasto en defensa para enfrentar a una potencia resulta insuficiente e innecesario. Pero esto no significa renunciar a la seguridad; más bien exige repensar los escenarios de guerra contemporáneos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado el 24 de febrero de 2022, es un ejemplo revelador. Lo que Vladimir Putin llamó “operación especial” se ha prolongado por casi cuatro años, con miles de bajas y un desgaste que ha puesto en duda la capacidad militar rusa. Ucrania, respaldada por la Unión Europea y Estados Unidos, ha demostrado que la guerra moderna no depende exclusivamente de costosos aviones o sistemas de misiles, sino de herramientas más baratas y efectivas: los drones. Algunos de ellos cuestan menos que un fusil y han cambiado radicalmente la dinámica del combate.

Este nuevo paradigma debería ser analizado con seriedad por países que no cuentan con presupuestos millonarios. La lección es clara: invertir en tecnologías más económicas, versátiles y eficientes puede ser una estrategia más realista para garantizar la defensa nacional frente a agresiones externas. La guerra del futuro no se ganará con desfiles de tanques ni con compras ostentosas de aviones, sino con inteligencia, innovación y capacidad de adaptación.

