La última encuesta agita el panorama electoral, con Cepeda liderando, el centro en duda y una segunda vuelta que se definirá entre alianzas e indecisos

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

enero 31, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Presentamos algunos comentarios sobre la situación política, referidos principalmente a la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, a las consultas del Frente por la Vida, la Gran Consulta por Colombia y a la posible consulta del Centro impulsada por Claudia López, a la cual no se ha querido adherir Sergio Fajardo, y, por supuesto, a los probables resultados de la previsible segunda vuelta presidencial.

El Centro Nacional de Consultoría realizó la medición de intención de voto entre los días 15 y 21 de enero, siendo la última encuesta publicada por los medios de comunicación. Fue aplicada de forma presencial a 2.002 personas en 56 municipios, por encargo de la revista Cambio. En ella aparece el candidato Iván Cepeda con un 28,2 %, Abelardo de la Espriella con 15,5 % y Sergio Fajardo con 9,8 %, después de que el Gobierno decretara el salario mínimo y en medio de los cambios en la geopolítica mundial.

Pero lo más relevante es que Cepeda se mantiene alrededor del 30 % de la intención de voto, y que Sergio Fajardo empieza a consolidarse en el tercer lugar. De tal manera que, si se juntara con Claudia López, podrían obtener un 13,5 %, muy cercano al 15,5 % de De la Espriella, lo que hace pensar que, si deciden participar en la consulta del centro, podrían igualar o sobrepasar a este último, con posibilidades de pasar a la segunda vuelta con Iván Cepeda.

En la segunda vuelta, Cepeda aparece con 45,2 %, De la Espriella con 25,7 % y los indecisos con 29,1 %. Es decir, sería la participación de esta franja la que definiría la Presidencia de la República.

Dada la polarización cada vez más amplia y profunda, la participación de Fajardo en una segunda vuelta como “vocero de los sectores del centro” podría poner en serio peligro la Presidencia de Cepeda, pues sectores antiuribistas y antipetristas podrían unirse con la derecha para darle la victoria a Fajardo. Para la izquierda y los sectores democráticos y progresistas sería más conveniente que el contendor fuera De la Espriella, ya que en ese escenario muchos sectores progresistas votarían contra el uribismo respaldando a Cepeda.

Por ello, si hay consulta del centro con Fajardo y Claudia López, es muy probable que la polarización favorezca a Fajardo en una segunda vuelta, con un discurso ambivalente que cautivaría a la franja de indecisos y a la derecha y ultraderecha uribista contra Cepeda Castro.

Esta situación se definirá en la primera semana de febrero, cuando vence el plazo para la inscripción de consultas en la Registraduría. Además, en esta semana se conocerán detalles del encuentro Trump–Petro, previsto para el 3 de febrero, que podría incidir en los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En la medición del Centro Nacional de Consultoría también aparecen los resultados por partido para el Congreso: Pacto Histórico, 42 senadores; Centro Democrático, 31; Liberales, 8; Conservadores, 8; Ahora, 4. Esto indicaría que, aunque el Pacto Histórico avanzaría de 20 a 42 senadores, el Centro Democrático también crecería de 11 a 31. Aun con la reducción de liberales, Cambio Radical y conservadores, la mayoría del Congreso seguiría en manos de la derecha y la ultraderecha uribista, los gremios empresariales, los banqueros y los terratenientes, lo que dificultaría las reformas estructurales y generaría nuevas frustraciones en los sectores populares.

Este escenario sería aprovechado por la derecha para continuar con la estigmatización de la izquierda, bajo el discurso de su supuesta incapacidad de gobernar y de gestionar lo público.

Ahora bien, si el Pacto Histórico alcanzara 42 senadores, duplicaría la votación de 2022, lo que permitiría sostener como mínimo las curules logradas entonces en Antioquia y ampliar la representación en Senado y Cámara, fortaleciendo las perspectivas para las elecciones regionales y locales de 2027.

Con una bancada de 42 senadores, el Pacto Histórico tendría mayor margen para impulsar una constituyente popular que dé salida a la crisis nacional y permita avanzar en reformas bloqueadas por las élites, como la reforma agraria, los servicios públicos, la descentralización regional, la reforma política y judicial, educación, salud, pensiones, vivienda, transición energética y paz integral.

Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre, como dice el refrán popular: la elección de 42 senadores sería un paso importante para profundizar la conciencia política, la organización y la movilización popular, y abrir una nueva etapa en la que la izquierda y los sectores progresistas cuenten con mayor legitimidad y capacidad de incidencia.

Finalmente, el Congreso Nacional del Pacto Histórico, previsto para el segundo semestre de 2026, será clave para definir la línea política, organizativa y programática del movimiento y sus alianzas democráticas.

Al cierre de este artículo, circula la información de que el Consejo Nacional Electoral decidiría negar la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, lo que el candidato anunció que enfrentará mediante una acción de tutela para defender su derecho a la participación política.

Creyendo hacerle daño a la izquierda, los sectores de la extrema derecha podrían terminar impulsando aún más la candidatura de Iván Cepeda, catapultándolo hacia la segunda vuelta con amplias posibilidades de ganar la Presidencia de la República.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.