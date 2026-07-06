- El aniversario del sueño continental de Bolívar transcurre en el olvido

A 200 años del Congreso Anfictiónico, el ideal de integración de la 'Patria Grande' sigue vigente en la Constitución, pese al olvido institucional

Texto escrito por: Rodrigo López Oviedo

Prácticamente desapercibido transcurrió el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Este magno evento, convocado por el Libertador Simón Bolívar, sesionó en la capital de Panamá, entonces integrante de la Gran Colombia, del 22 de junio al 15 de julio de 1826 y, por razones de salubridad, se trasladó a Tacubaya, México.

El propósito del Congreso, entre otros, era el de formar una confederación con las naciones surgidas del proceso de liberación de España para contrarrestar la fuerza avasallante de Estados Unidos y constituir un ejército defensivo que pudiera asegurar la paz.

No obstante la importancia de tales objetivos, solo concurrieron México, la República Federal de Centroamérica y Perú, así como Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia, agrupados en la Gran Colombia. Además de tan desmirriada asistencia, concurrieron el Reino Unido y Estados Unidos, invitado este último por Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, contrariando las órdenes de Bolívar, quien veía en esta potencia un peligro para la integración de nuestros países.

Las deliberaciones en Tacubaya, ya de por sí traumáticas en Panamá, no pudieron reanudarse oficialmente debido a continuos problemas de quórum, a la falta de ratificación en algunos países de los tratados firmados en Panamá, al boicot de Estados Unidos y al retiro de la delegación peruana a raíz del giro antibolivariano del gobierno de ese país.

Este deplorable resultado, agravado por la posterior desintegración de la Gran Colombia, marcó el inicio del declive de El Libertador al ver frustrados sus sueños de unidad continental y de edificación de la “Patria Grande”. De tal desilusión da cuenta la carta que dirigió al general inglés sir Robert Wilson en la cual se lee: "El Congreso de Panamá, institución que debiera ser admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los navíos que navegaban”. Y en rechazo al boicot norteamericano, a esta otra de 1829: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad".

Pese a su fracaso, este Congreso es visto por muchos como el hito generador de lo que serían la ONU, la OEA y la CELAC, entre otros, en lo cual se evidencia el genio creador de nuestro Libertador. Una de sus huellas quedó recogida en nuestra Carta Magna al establecer que la política exterior de nuestro país se orientará hacia la integración de los países de América Latina y el Caribe.

Ojalá Gustavo Petro no salga de la presidencia sin antes ordenar los honores que corresponden a este importantísimo onomástico.

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