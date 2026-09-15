- El aniversario del 11S: de la cruzada antiterrorista a la guerra global de hoy

La respuesta de EEUU a los atentados de hace 25 años intensificó significativamente su carrera hacia la guerra permanente en la que vivimos

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La semana pasada se conmemoró un cuarto de siglo de los atentados terroristas del 11 de septiembre, con un merecido reconocimiento a la memoria de las víctimas. en la llamada Zona cero de Nueva York.

Pero eso n fue todo. Desde el Pentágono, donde fue estrellado el tercer avión, Trump aprovechó para encuadrar la guerra en curso contra Irak en la respuesta que se dio a dicho ataque. Heseth, su Secretario de Guerra, expresó: "Veinticinco años después, EEUU es más fuerte que nunca. Erguido y orgulloso".

Por supuesto que lo que hoy vivimos corresponde a la intensificación de la política imperial y bélica de Washington y esto es lo que hay que enfatizar en el aniversario. Era la única superpotencia, pero su economía ya flaqueaba.

Desde comienzos del siglo XXI, los cambios fueron significativos. En marzo de 2001, la recién iniciada administración de George W. Bush anunció que el país entraba en recesión. Pero seis meses después, la guerra contra el terrorismo, proclamada a raíz del 11 de septiembre, le daría nuevos bríos a su poderío económico. Llegada de los halcones, sector más radical de la ultraderecha.

Diversas investigaciones oficiales e independientes se refirieron a las alarmas conocidas por entidades como la CIA, frente a la eventualidad de los atentados, así como a la indiferencia de altas oficinas del gobierno frente a dichas alarmas.

También fue suficientemente conocida la cercanía de Bush con Bin Laden y su familia. Fue el principal promotor de los atentados. Pero nada pasó para impedir los atentados.

Vendrían entonces la Doctrina Bush, centrada en la Guerra contra el terrorismo, aprobada en 2002, considerada como una declaración de hegemonía global. Las intervenciones en Afganistán (2001) e Irak (2003) le permitieron a EEUU incentivar el gasto militar y activar el Complejo Industrial Militar (CIM) en proporciones sin precedentes en la historia.

Luego vendría la guerra contra Siria (1914), con el objetivo de erradicar el llamado Estado Islámico, una organización radical que Washington ayudó a crear a raíz de su invasión a Irak.

Paralelamente, se incrementaría el apoyo a la agresión de Israel al pueblo palestino y a sus diversas campañas de exterminio de su población, en especial en Gaza.

Todo ello se hizo mediante un enorme endeudamiento externo, que generó un déficit fiscal también sin precedentes en el país. Es decir, hay una relación directa entre la llamada guerra contra el terrorismo, el gasto militar y la crisis económica del país en lo transcurrido del siglo XX.

Donald Rumsfeld, la Consejera de Seguridad, Condolesa Rice,

La crisis económica y financiera estalló en 2008 y se extendió después por el resto del mundo. En este marco, las presiones para incrementar el gasto militar, reducir la inversión social y favorecer los intereses de los sectores financieros se han hecho cada vez más notorias, en la medida en que se fortalece también la extrema derecha neoconservadora que aboga por dichas medidas.

En La guerra de los tres millones de dólares (2008), Joseph Stiglitz y Linda Bilmes analizan lo que representó para el país el auge de los contratistas en el sector militar, y señalan que esta tendencia representa, en esencia, la privatización parcial de las fuerzas armadas. Un caso emblemático es el de la Halliburton y Blackwatter, empresas militares favorecidas con los contratos de las guerras y de las que se han visto en mayores escándalos de corrupción. Otro es la Blackwater, comprometida en cuantiosos negocios y masacres de civiles en Irak.

Señalan también que estos recursos se hubieran podido invertir mucho mejor en: seguridad social, educación, tecnología, energía alternativa para ser menos dependientes del petróleo. En todos estos campos EEUU perdió compatibilidad frente a China y Occidente.

EU gasta en armamento casi lo mismo que todo el resto del mundo junto. Según datos de 2008, EU gasta más en armas que los 42 países restantes juntos, es decir, el 47% del gasto militar del mundo.

Por supuesto que la situación de hoy en día es todavía más grave. EEUU mantiene el liderazgo indiscutible en el gasto militar global. El presupuesto aprobado para el sector para el año fiscal 2027 alcanzó la cifra récord de 1.15 billones de dólares, superior al de los diez países que lo siguen. Triplica al de China y quintuplica al de Rusia. Es también de lejos la primera potencia nuclear del mundo.

En medio de la feroz reacción desatada por los atentados de septiembre, el gobierno de los EE. UU. tomó la decisión de reforzar la lucha contra el terrorismo en toda la región. Esta estrategia está diseñada para complementar el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina. El paquete de asistencia aprobado se convirtió así en la primera acción directa de la administración Bush para enfrentar el terrorismo en el hemisferio occidental después del golpe terrorista.

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