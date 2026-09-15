- La amenaza del fin del mundo en 2030 a manos de la IA es una cortina de humo

La verdadera cortina de humo busca eliminar la competencia mediante el alarmismo para eludir responsabilidades por el desempleo masivo y el daño ambiental

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Terminator 7 no viene con drones letales. La verdadera cortina de humo busca eliminar la competencia mediante el alarmismo para eludir responsabilidades por el desempleo masivo y el daño ambiental.

“¡Hasta la vista, baby!”: Los titulares de hoy advierten sobre una inteligencia artificial capaz de acabar con la humanidad para 2030, como si se tratara de la entrega final de la saga Terminator.

Este alarmismo existencial puede que tenga probabilidades inferiores al 10% como lo afirman Hinton, pero para términos prácticos, no es más que una estrategia de los grandes dueños de la IA para desviar la atención por sus impactos económicos y ambientales actuales. Al mismo tiempo que intentan asfixiar a los nuevos competidores independientes que no pueden pagar por los onerosos controles que ellos mismos sugieren como necesarios para resolver un problema que “solo ellos mismos bajo un altísimo costo pueden solucionar”. Desenredemos la pita:

PREOCUPACIONES FUNDAMENTADAS DE GEOFFREY HINTON VS. EL TERRORISMO MEDIÁTICO

Geoffrey Hinton, psicólogo cognitivo e informático británico-canadiense, revolucionó las redes neuronales imitando la comprensión teórica de la mente biológica. Primer psicólogo galardonado con el Premio Nobel de Física en 2024 por su modelo de red estocástica (la máquina de Boltzmann), publicado originalmente en 1985 junto a Terrence Sejnowski, donde aplicaron los principios de la física estadística para enseñar a las máquinas a reconocer patrones y pensar como los seres humanos. Por esto es considerado el padrino de la IA.

Contrario a lo que muchos creen, Hinton no ha vaticinado el apocalipsis del Terminator 7 para 2030, pero en el programa Newsnight de la BBC, fue entrevistado por la periodista Victoria Derbyshire quien le preguntó si consideraba que había algún riesgo superior al 10% de que la IA destruyera la humanidad, y este respondió sin censura:

«A 10% chance seems not an unreasonable estimate to me. But nobody really knows how to give a sensible estimate.»

(Un 10% de probabilidad no me parece una estimación descabellada. Pero nadie sabe realmente cómo dar una estimación sensata).

(Fuente: BBC Newsnight)

Hinton añadió que «sería muy insensato asumir que el riesgo es tan bajo como el 1%» y explicó que una superinteligencia podría causar estragos mediante la manipulación humana, ciberataques o el diseño de un virus, sin necesidad de controlar cuerpo físico alguno.

En contraste con la postura reposada de este anciano experto, los ejecutivos comerciales operaron recientemente bajo el ardid del terrorismo mediático. Al exigir regulaciones globales contra riesgos abstractos, proclamaron que solo los gigantes tecnológicos (con miles de millones de dólares como ellos) pueden conjurar el peligro. Con esto buscan levantar barreras para aplastar a los desarrolladores independientes más pequeños y de código abierto, mientras se lavan las manos ante los despidos masivos mundiales, el saqueo descarado de la propiedad intelectual y el colapso ambiental de miles de centros de datos que son una amenaza para nuestros ríos. Puro ajedrez económico y gaslighting.

¿QUIÉN PIDE REGULACIÓN GLOBAL Y QUIÉN DENUNCIA LA TRAMPA?

El 16 de mayo de 2023, Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió ante el Senado de EE. UU. regular la IA ante un riesgo existencial y para el cual se debe crear una agencia global. Meses después, OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic crearon el Frontier Model Forum para redactarlo bajo sus propias reglas.

En septiembre de 2026, tras la renuncia del investigador Jacob Coxon de Anthropic por desacuerdos sobre riesgos de que pudiera avenirse la extinción humana a manos de la IA, líderes como Altman, Dario Amodei y Elon Musk volvieron a impulsar regulaciones nacionales obligatorias bajo el argumento de "riesgos catastróficos" (Business Times / Inc42, 10-11 sept 2026).

Frente a esto, voces autorizadas han denunciado la maniobra:

Yann LeCun (jefe de IA en Meta y Premio Turing) acusó a estas empresas de realizar un «massive corporate lobbying» (Barchart / VentureBeat, oct 2023) y Andrew Ng sentenció: «some companies that would rather not compete with open source are lobbying government under the guise of 'safety'» (algunas empresas que no quieren competir con código abierto hacen lobby bajo la falsa bandera de la "seguridad") (VentureBeat, 2023). Chris Padilla de IBM calificó la jugada como un «classic regulatory capture approach... This has been the Microsoft model for decades» (enfoque clásico de captura regulatoria... este ha sido el modelo de Microsoft por décadas) (Computerworld, 2023).

Adam Thierer (R Street Institute) también agregó: «It's easy for both government officials and proprietary competitors to throw open source under the bus» (es fácil para los funcionarios y competidores propietarios arrollar a los de código abierto con el bus) (VentureBeat, jun 2023).

¿CUÁL ES LA AMENAZA REAL?

La verdadera emergencia no es Terminator 7, es la evaporación acelerada de nuestro recurso más preciado junto al tiempo: el agua potable; la pérdida masiva de empleos no vista desde la Crisis de 1929 y el descarado saqueo de la propiedad intelectual.

CONSUMO DE AGUA E INFRAESTRUCTURA

A agosto de 2026 existen 12.259 centros de datos activos en 179 países, y cerca de la mitad se concentra en Estados Unidos (Fuente: Data Center Map / Programs.com / Statista, 2025-2026).

Según la Agencia Internacional de Energía (Energy and AI Report 2025), un centro de 100 MW consume alrededor de 2 millones de litros de agua diarios —equivalente al consumo de 6.500 hogares—, y solo los centros de EE. UU. consumieron casi un billón de litros en 2025 (Spacedaily / IEA, 2025).

Un solo campus hiperescalar consume entre 100 y 300 millones de litros anuales.

IMPACTO EN EL EMPLEO

El Foro Económico Mundial (Future of Jobs Report 2025) proyecta que para 2030 se crearán 170 millones de empleos nuevos, pero se desatará el desplazamiento de 92 millones, generando una disrupción total del 22% en el mercado laboral (WEF, 8 ene 2025).

PROPIEDAD INTELECTUAL

The New York Times demandó el 27 de diciembre de 2023 a OpenAI y Microsoft por usar «millions of the newspaper's articles without permission to help train chatbots» (millones de artículos del periódico sin permiso para entrenar chatbots) (Reuters, dic 2023), un precedente que hoy comparten autores como John Grisham, Jonathan Franzen y George R.R. Martin.

Así pues, las instalaciones operadas por gigantes como Microsoft, Google, Amazon y Meta representan entre el 10% y el 15% de los campus físicos, pero hoy concentran más del 70% de la capacidad de procesamiento y consumo energético del planeta.

EL FENÓMENO DEL NIÑO Y LA EXTORSIÓN MUNICIPAL

Esta expansión ocurre en un contexto de vulnerabilidad climática agravada por el fenómeno de El Niño, que intensifica las sequías y reduce los caudales de los ríos. Los gigantes tecnológicos despliegan estrategias agresivas ofreciendo inversiones colosales a municipios pequeños y administraciones sedientas de recursos. Estas ciudades aceptan la infraestructura que seca sus ríos a cambio de dádivas económicas, priorizando la refrigeración de servidores por encima del recurso hídrico para eñ consumo humano. Hoy en día, este impacto es tan grave para la supervivencia de los ríos como la extracción petrolera y la minería ilegal. Y no lo vimos venir…

LA URGENCIA DE UNA REGULACIÓN NACIONAL ESTRICTA

Frente a este panorama, se requiere una intervención estatal firme en todos los países del mundo basada en cuatro pilares:

Defensa de los recursos hídricos: Prohibir taxativamente la construcción de centros de datos en fuentes de agua dulce. Las compañías deben trasladar estas operaciones al mar o desarrollar sistemas de enfriamiento cerrados y reutilizables.

Sostenibilidad y compensación justa: Sancionar el uso no autorizado de propiedad intelectual. Los autores (en artes, letras y ciencias) deben recibir una justa retribución por alimentar a las IA, salvo que decidan ceder sus obras libremente (como ocurre en Wikipedia).

Freno a los monopolios: Está en la Constitución Política de Colombia. Diseñar marcos normativos que impidan a las grandes tecnológicas usar el falso riesgo existencial para asfixiar a los competidores pequeños, sancionando además el pánico económico y el terrorismo mediático.

Impuestos a la automatización: Las corporaciones deben fortalecer las redes de seguridad social, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo turístico que será el destino de un mundo donde todo lo resuelven las máquinas y generación de otro tipo de riqueza.

La verdadera amenaza no vendrá de una máquina autoconsciente en 2050 que nos dé razones para descriogenizar a Laureano Gómez, sino de la codicia corporativa que hoy seca nuestros ríos y deja sin sustento a las familias para inflar artificialmente el valor bursátil de unos pocos.

Antes de usar la IA para hacer huevonadas, preguntémonos, cuánto de agua nos está costando ese propósito desprovisto de trascendencia espiritual y humana.

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