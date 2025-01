El all you can eat en el que puede comer durante 2 horas sushi, arroz y más por $40 mil

.Publicidad.

Ubicado en la Terraza Gastronómica Ámsterdam Plaza, en Medellín, el restaurante Miyo ofrece una amplia carta, la cual se puede explorar comiendo todo lo que desee. Para los amantes del sushi, el arroz, y la comida asiática en general, este restaurante es el lugar ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica sin límites. Con una modalidad "All you can eat", todo lo que puedas comer, Miyo se ha convertido en un destino popular.

Los comensales pueden disfrutar de 2 horas de todos los platos que desee por $40 mil, donde podrán elegir entre una gran variedad de opciones. El menú incluye desde los clásicos rolls de sushi hasta platos calientes como el arroz frito, carnes, dumpligs, lumpias y mucho más.

Para disfrutar del All you can eat debe tener en cuenta algunas reglas como que la comida no se puede pedir para llevar, no se pueden ingresar bebidas y por cada plato que no se termine deberá pagar $15 mil.

Además, encontrará una amplia oferta de cócteles los cuales tienen un costo de $29.000; podrá ordenar mojito, margarita, lychee martini, entre otros. Entre las bebidas también se ofrecen diferentes cervezas y licores.

El restaurante está ubicado en la Terraza Gastronómica Ámsterdam Plaza, un lugar perfecto para disfrutar de mucha comida, a un bajo costo, en un sector exclusivo. Cabe mencionar, que en el lugar se suele realizar fila debido a la gran cantidad de comensales que lo visitan.