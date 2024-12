El 'all you can eat' en Bogotá ideal para los amantes de la carne; buffet y cortes a la carta

Este all you can eat se realiza los sábados en AC Hotel, en la Zona T. Además, tiene disponible barra de ensaladas, bebidas ilimitadas y una estación de postres

Bogotá, con su vibrante oferta gastronómica, ha ido sumando a su lista una gran variedad de opciones para los amantes de la carne. Para aquellos que disfrutan de un buen corte, AC Hotel by Marriot, ofrece un All you can eat en Bogotá, todo lo que pueda comer, especializado en parrilla. Quienes visiten este lugar podrán disfrutar de carne de res, cerdo y pollo. Además de complementos infaltables como yuca, papa, plátano y mucho más.

Los sábados, desde las 12:30 p.m. hasta las 4:30 p.m, este hotel ubicado en la Zona T (Calle 85 No 12 - 66) se convierten en una cita imperdible para los amantes de la comida. La propuesta es simple pero irresistible, un All You Can Eat en el que podrá disfrutar de cortes de carne, pollo y cerdo, acompañados de una exquisita selección de sopas, cremas y ensaladas, todo servido en un ambiente moderno y cómodo.

Uno de los mayores atractivos de este evento es la oportunidad de elegir entre dos menús , cada uno con al menos tres cortes premium de carne para deleitar a los paladares más exigentes. Entre las opciones se encuentran entrecorte, entraña, contramuslo, costilla de cerdo Bondiola y bondiola, punta de anca, Pechuga.

Además, cuentan con una parrilla permanente con una variedad de acompañamientos que harán de su comida una experiencia aún más completa. Entre los acompañamientos disponibles encontrará longaniza, chorizo, rellena, chicharrón, piña asada, además de mazorca, yuca, papa, papa criolla, ají, hogao, entre otros.

Por su parte, el buffet incluye una barra de ensaladas con opciones frescas y variadas, también de una estación de postres. Cabe mencionar, que también cuenta con un all You can drink que incluye una selección de bebidas refajo, cerveza, gaseosa, tinto de verano y más. De acuerdo con una creadora de contenido que visitó el lugar, esta actividad tiene de un costo de $105 mil por persona.