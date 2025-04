El agarrón entre el exgobernador Carlos Caicedo y su hermana Patricia parece ser asunto del pasado

.Publicidad.

El ex gobernador y ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo y su hermana Patricia habían sido inseparables hasta que los reveces electorales los separaron. Las elecciones legislativas del 2023 produjeron una primera fisura cuando Rafael Martínez y Patricia Caicedo se presentaron como fórmula de senado y cámara para los comicios a Congreso de octubre del 2023. Los Naranjas como los llaman en Santa Marta participaron con lista cerrada encabezada por Gilberto Tobón, en la que también estaban Hollman Morris, pero a pesar de una muy buena votación no alcanzaron el umbral y se hundieron.

Es fue el primer trago amargo porque Patricia se quejó a su hermano cabeza de Fuerza Ciudadana de no haber recibido el respaldo financiero al que se había comprometido, a pesar del poder que mantenía con su alfil Virna Johnson en la alcaldía de Santa Marta. Se intentaron reparar las heridas con la postulación el año siguiente de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta pero el Consejo Nacional electoral revocó la candidatura y Fuerza Ciudadana perdió su fortín político después de tres alcaldías consecutivas, la ultima la de Virna Johnson que salió investigada y cuestionada por sus manejos con contratistas con quien Patricia Caicedo trabajó como gerente de la empresa de servicios públicos Essmar.

Las heridas no sanaron. Renunció a Fuerza Ciudadana y con ella se fueron dos concejales y nombres cercanos al círculo de Carlos Caicedo. En marzo de 2024, el Consejo de Estado anuló la personería jurídica a Fuerza Ciudadana.

Patricia Caicedo buscó espacio en el gobierno nacional donde Felipe Harman la nombró coordinadora del Magdalena de la Agencia Nacional de tierras; había sido la gerente de la campaña de Petro en el departamento.

El fallo de la Fiscalía que acaba de exoneró a Carlos Caicedo de cualquier responsabilidad en el asesinato de Roque Morelli, ocurrida mientras fue rector de la Universidad borró cualquier rencilla. Patricia como Carlos se hicieron políticamente en la universidad; ella fue su asistente en 1999 y luego vicerectora Administrativa y Financiera y enfrentaron juntos el envión paramilitar en las propias aulas de clase en cabeza de Trino Luna y juntos corrieron riesgos y soportaron amenazas. De allí su emotivo mensaje.

La Fiscalía no solo descartó a Caicedo de cualquier responsabilidad, sino que acusó a Jorge 40, a Don Joaco y las Fuerzas Militares de ser los autores del crimen. Una decisión muy significativa y que le quita un peso que cargaba ahora que no descarta volver a aspirar a la Presidencia en el 2026.

