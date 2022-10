El acuerdo incumplido por la alcaldesa Claudia López que rebotó a los indígenas del Parque Nacional

.Publicidad.

El 6 de mayo la alcaldesa de Bogotá y líderes indígenas firmaron un acuerdo para recuperar el Parque Nacional después de ocho meses de que fuera ocupado por una comunidad embera que llegaba desplazaba del Choco. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió en su totalidad, no todos los 600 indígenas fueron reubicados en las diferentes localidades de Bogotá como se prometió y tampoco pudieron retornar a sus territorios de origen. A esto se le suma que no les dieron las condiciones necesarias, no tenían colchonetas ni agua desde hacía veinte días.

Esta tarde del 19 de octubre los indígenas llegaron a la alcaldía de Bogotá para reclamarle a Claudia López, quien se encuentra de gira fuera del país, sobre el incumplimiento del acuerdo que sellaron el 6 de mayo, bloquearon la salida del recinto impidiendo la salida de los empleados. El encuentro se tornó violento cuando gestores de la alcaldía se involucraron intentando mediarse y el Esmad terminó interviniendo. Se reportaron policías, civiles, gestores e indígenas heridos.

