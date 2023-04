El influencer es tan reconocido, que hasta en un accidente le piden fotos. Estrelló su carro pero no pudo hacer nada porque sus fans no lo dejaron ni bajar

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido que semana a semana se vuelve tendencia por diferentes aspectos ya sean sobre su vida privada o su contenido. Recientemente, el antioqueño reveló que se vió involucrado en un accidente de tránsito, pero lo que más llamó la atención fue las declaraciones que hizo sobre sus seguidore.

A través de su Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, el influencer mostró cómo su camioneta fue estrellada por otro conductor, pero cuando intentaba revisar los daños que habría sufrido su carro fue abordado por varias personas para pedirle algunas fotos.

“La gente me dice que soy muy paciente, porque me vea super estallado, soy super tranquilo, pero hoy descubrí que soy paciente nivel Dios. Un man super atravesado me tiró el carro encima, me chocó, obviamente culpa de él”, dijo Cossio en un principio.

Posteriormente, Yeferson Cossio comentó el incómodo momento que pasó a cuenta de sus seguidores “Parce, no era momento. Igual yo les di las fotos”, dijo entre risas.

El video de lo sucedido fue acompañado con un texto en el que mostró su descontento ante la forma que actuaron sus admiradores. “Aun con toda la frustración del mundo, les di sus fotos sonriente y todo. Yo soy consciente que si estoy donde estoy es por mis seguidores, pero en verdad, hay momentos de momentos. Estaba en pleno accidente”.

La historia de Yeferson Cossio generó todo tipo de reacciones, principalmente de apoyo por lo sucedido, pues muchos aseguran que los fanáticos a veces no conocen sus límites.

