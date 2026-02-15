- El abogado que lidera a los 750 indígenas que madrugaron a llegar al campus de la Universidad Nacional

Comunidades afro y campesinas del norte del Cauca llegaron en 17 buses a la Universidad Nacional e ingresaron de forma pacífica pese a negativas de la universidad

La instalaciones de la Universidad Nacional volvieron a recibir la visita de cientos de integrantes de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca que viajaron en 17 buses desde su departamento para asentarse, como ya es costumbre, en la concha acústica de la institución educativa.

Cuando venían en carretera ya sabían que la administración universitaria les iba a cerrar las puertas para recibirlos, pues el recinto universitario no cuenta con las condiciones necesarias para albergar personas, como reiteró la Vicerrectoría Académica en cabeza de Carolina Jiménez Martín. Pese a esto, los manifestantes decidieron llegar al campus universitario e ingresar de manera pacifica al recinto educativo. La llegada de los manifestantes se da en el marco de la alocución presidencial que se hará a las 7 p.m. para abordar la decisión del Consejo de Estado de frenar el decreto que determinó el salario mínimo.

La última visita que la Universidad Nacional recibió de una comunidad indígena fue en octubre del 2025, cuando llegaron alrededor de 2000.

En diciembre de 2025 los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) escogieron un nuevo líder, se trata de Alexis Mina Ramos, quien se posesionó como Consejero Mayor de la Asociación, luego de recibir el respaldo de las 43 autoridades que conforman los consejos comunitarios del territorio.

Mina ha venido ocupando cargos dentro del Gobierno desde el año 2021 trabajando como asesor de asuntos étnicos de la Gobernación del Cauca, que era liderada por Elías Larrahondo Carabalí, quien gracias al apoyo de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, comunidad hoy liderada por Alexis Mina, se posesionó como el primer gobernador afro del departamento. Aunque cabe aclarar que lo que más impulsó a Larrahondo fue el apoyo que recibió de Temístocles Ortega, el senador que fue acusado por la Corte Suprema por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento.

Por su parte, Alexis Mina Ramos se ha hecho un nombre en el norte del Cauca como uno de los voceros de las comunidades afrodescendientes. El abogado de profesión con especialización en Derecho de Tierras también se ha visto envuelto en amenazas de muerte, luego de que desconocidos rayaran las paredes de su casa en Santander de Quilichao con mensajes como “hp sapo”, “muerte hp Alexis”, situación que también vivió su antecesora en la Consejería Mayor de las Comunidades del Cauca, Rosana Mejía Caicedo.

Amenazas de muerte a Alexis Mina en su casa de Santander de Quilichao

