Educación y cultura, ejes vitales en los planes de Fajardo

Estuve escuchando la entrevista de Sergio Fajardo en la W Radio y entre muchas cosas que se pudieron evidenciar, considero que una de las más importantes fue la manera en que el candidato de #CompromisoCiudadano se refirió hacia sus contrincantes y hacia las acusaciones en su contra. Un hombre carismático, sin necesidad de agredir a nadie, fue a mostrar una introducción de sus propuestas para convencer a la ciudadanía con argumentos, con honestidad y sin difamar a nadie.

Resalto fuertemente la manera en que Fajardo no recurre a la demagogia para hacerse querer de la gente; pero quizás por eso mismo muchos lo critican, dicen que no propone nada, que es un lobo disfrazado de oveja o hasta dicen que sus propuestas son enredadas y le falta claridad; sin embargo, qué más podemos esperar de personas que lo único que han escuchado son peleas en los debates, arremetidas contra los otros candidatos y acusaciones tras acusaciones. Es normal que al escuchar un discurso político diferente acerca de propuestas económicas, sociales, educativas y demás, nos sintamos confundidos porque es algo que hace mucho tiempo no veíamos en una campaña política.

Fajardo no recurre al populismo, ni se llena la boca prometiendo cosas para ganar aprobación entre los que aún no lo siguen. Hace énfasis en los problemas que se viven en el país en este momento, pero tiene claro que antes de prometer que va a acabar las EPS, que no va subir los impuestos (y si quiere se lo firmo en mármol), que va a reducir el IVA, que va a acabar con el proyecto de Ser Pilo Paga, entre muchas otras cosas, debe primero analizar la factibilidad de cada una de esas probabilidades y eso solo se logra llegando a la presidencia, teniendo un buen grupo de congresistas y asesorándose de los mejores.

Realmente me inclino hacia Fajardo por la sencilla razón de que tiene los pies sobre la tierra, porque es sensato a la hora de montar sus propuestas presidenciales y porque entiende que Colombia no es un país primermundista para andar prometiendo cosas que sólo se logran con una economía, política y educación de primer nivel.

Fajardo resume sus propuestas en lo que necesita Colombia en lo mínimo que necesita un país para cerrar las brechas gigantescas entre ricos y pobres. Estas son sus propuestas hasta el momento:

• Fortalecimiento de las propuestas educativas para los jóvenes, la cual atacaría un problema de raíz y es el escaso acceso a la educación que viven cientos de miles de jóvenes en el país.

• Educación y ciencia: Fajardo considera que la manera de generar progreso es a partir de la apuesta que se le haga a las capacidades de las personas.

• Luchar contra la corrupción: este quizás es el punto más importante porque la raíz de la mayoría de los problemas de este país es ese cáncer de la corrupción, que va desde el robo del dinero para la Refinadora de Cartagena (Reficar) hasta el robo de la comida de los niños en diferentes departamentos del país. Y Fajardo sabe que si su lucha es contra la corrupción, no puede comprar un solo voto, para que a la hora de gobernar, pueda tener a los mejores en su gabinete y no a los que les debe favores de campaña.

• Reconciliación del país: en su entrevista lo dijo muy claro: “yo no vine a pelear con nadie, si llego a ser presidente voy a escuchar a todas las partes porque eso no me quita nada y quiero acabar con la polarización de este país”

• Y por último la lucha contra la desigualdad: la cual se logra cumpliendo con los puntos anteriores, generando más oportunidades para tods los colombianos y no solo los de clase media y alta.

Para concluir, quiero que nos fijemos en estas propuestas y su transparencia; que logremos entender que Colombia necesita primero resolver sus problemas básicos de acceso a educación, educación de calidad, ciencia, tecnología, innovación, cultura ciudadana y corrupción, para así poder pensar en cosas más complejas. El momento y la oportunidad es ahora, no dejemos que nos sigan gobernando los mismos de siempre, démosle la oportunidad a alguien que le quiere apostar a lo que le han apostado las grandes potencias mundiales para llegar a ser lo que son. La educación y la cultura hacen grande a un país.

