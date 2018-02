No descuidemos la política.

Los Estados Unidos son una gran nación y mucho de su éxito se lo deben a sus migrantes, que a través de la historia llegaron por miles y quizás millones de diferentes nacionalidades como ingleses, alemanes, franceses, irlandeses, africanos etc, desembarcando en este país y ayudando a consolidar su grandeza.

Así como muchos de nuestros compatriotas que han tenido que abandonar el país también hemos observado por los medios de comunicación diferentes migraciones de Medio Oriente y África, hacia los países europeos, pero jamás imaginamos que fuéramos nosotros los receptores de migrantes.

La diáspora venezolana es algo nuevo para nosotros y quizás algunos se incomoden por la llegada de nuestros vecinos, pero algo hay que dejar claro y es que si se sabe dar manejo a la situación será muy beneficiosa para nuestro país.

Lo primero que nos enseña la llegada de venezolanos a nuestro país es lo valioso que es Colombia, ya que aquí podemos conseguir gran variedad de alimentos, desde granos, verduras y frutas, algo que admiran y valoran los extranjeros además de muchas otras cosas.

Aunque no somos un país industrializado, los venezolanos nos enseñan que cualquier labor como la de un mesero o un vendedor informal es muy valiosa y la aprovechan porque con eso pueden ayudar a sus familias.

Considero que el saber aprovechar la mano de obra venezolana de tal modo que ellos se puedan beneficiar es de gran ayuda para la economía colombiana, puesto que la industria colombiana necesita de un gran empuje para poder desarrollarse y son los empresarios con la ayuda del gobierno que pueden implementar programas que no afecten a los nacionales.

Pero el mayor ejemplo que nos dan nuestros hermanos venezolanos es que no podemos descuidar la política, ya que si descuidamos las instituciones pueden caer en manos de corruptos que llevan al fracaso a cualquier nación.

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” dijo Platón.

Los venezolanos que cruzan la frontera para buscar mejores formas de vida tienen muy claro esta frase que la dijo un gran filósofo hace más de 2300 años; ya que descuidaron su nación, su política, su democracia y desafortunadamente entraron en una situación lamentable y triste que los obliga a huir.

Es por eso que en esta época de elecciones los colombianos debemos aprovechar y salir todos a votar, pero a votar por gente diferente, por senadores diferentes, no por los mismos que se reeligen o aquellos que hacen parte de partidos o familias que siempre han desangrado la nación.

Debemos dar la oportunidad a representantes a la cámara diferentes, jóvenes y preparados que aunque no tengan la maquinaria ni el dinero para hacer campaña puedan traer nuevas ideas.

Así mismo debemos elegir un presidente diferente que no haga parte de los mismos grupos de interés en la derecha o la izquierda; un presidente que este aparte de las maquinarias políticas, debemos ser críticos y estudiar mejor nuestros candidatos para que no sigamos en la misma situación o peor aún llegar a un punto de no retorno.

No descuidemos la política.

