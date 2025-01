La empresa que vive de convertir los excrementos de las mascotas en abono y otros componentes

.Publicidad.

Para comprender la gravedad de dejar las heces de su perro en la calle, sepa que causan algunas de las enfermedades virales que afectan el tracto digestivo, como la parvovirosis, y otras parasitarias, como la ascaridiasis y anquilostomiasis en perros. Sin mencionar infecciones respiratorias, dermatológicas, oftalmológicas y más en el caso de los humanos. Por supuesto, también existe una ley en Colombia, la 746 de 2002, en la que se determina que “está prohibido dejar las deposiciones fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos”, así que pueden imponer una multa a quien lo incumpla.

En Colombia, seis de cada diez hogares tienen una mascota, lo que posiciona al país como uno de los cuatro mercados más atractivos de animales de compañía en la región. Por esta razón, es crucial que los dueños de mascotas sean responsables y contribuyan, mediante sus acciones, a reducir el impacto negativo del mal manejo de las heces fecales.

Eco Poop, quienes transforman las heces de los perros en una ayuda al medio ambiente

La mente detrás de esta empresa es Adriana Bedoya, quien tuvo la idea de crearla a partir de una dificultad: a Valerie, de cuatro años, se le fue una bacteria del excremento de su mascota a su vejiga. Estuvo nueve días en cuidados intensivos, y Adriana pudo darse cuenta de lo grave que era no ser cuidadosos con el excremento de las mascotas.

Así que se le ocurrió crear Eco Poop, una empresa que se dedica a la recolección y biotransformación de patógenos presentes en los excrementos de mascotas. Lo que hacen principalmente es recuperar estos desechos y convertirlos en abono orgánico, bolsas oxibiodegradables e inactivadores de orina, poniendo una gran ayuda al cuidado de la salud pública, la promoción de la cultura ecológica y la generación de empleo digno.

Su sede principal se ubica en Medellín y lo hacen de una forma muy práctica y sencilla. Es un kit con biotecnología especializada ubicada en diferentes unidades residenciales y parques. Incluye una caneca diseñada para neutralizar los olores de los excrementos y un sistema de palas que facilita la recolección. Esto ayuda a no necesitar el uso de bolsas plásticas y evita la manipulación directa de los excrementos. La empresa, por su parte, hace el proceso de recolección y separación dos veces por semana, un equipo pasa recogiendo estos excrementos dejando el espacio limpio y generando la cultura, la capacitación a los usuarios que viven dentro de la unidad para que recojan y depositen allí el excremento.

¿Los resultados? Este proceso permite capturar 2.200 kilos de gas de carbono y liberar 63 kilos de oxígeno por tonelada de excremento procesado. También convierten el excremento de las mascotas en abono enriquecido con calcio, potasio y otros nutrientes beneficiosos para los suelos y las plantas. Así como los inactivadores de orina, un producto a base de extracto de plantas que marca territorio primero que las mascotas. Es un líquido en spray que se aplica a las zonas para que ellos no se orinen. Así los perros se orinan en el sistema y llegan hasta el punto a marcar territorio.

