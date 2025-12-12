Dos paisas se metieron a San Andrés a sacar la basura del mar y a recuperar su barrera de coral

La compañía paisa GreenSouls, fundada por Camilo Jaramillo y dirigida junto a Juan Pablo Bolívar y en donde la modelo Ana Sofía Henao es embajadora, ha recolectado más de 200 toneladas de basuras en mares y ríos; y ha sembrado más de 35.000 corales en San Andrés. La barrera de coral de San Andrés es la tercera más grande del mundo, es el hogar de cientos de especies marinas y representa el 91% de las áreas coralinas de Colombia formando parte del Seaflower Bioshpere Reserve.

La empresa nació como una idea para promover su línea de ropa con un mensaje ambiental más allá de la etiqueta. En su campaña de promoción buscaron fundaciones para apoyar la limpieza de océanos y lo que encontraron fue varias empresas interesadas en vincular su marca a diferentes acciones de sostenibilidad. La empresa decidió entonces hacer lo que se llama “pivotear” en un emprendimiento, abandonaron el negocio de marca de moda y se convirtieron en una organización que promueve el movimiento colectivo para ejecutar acciones ambientales y sociales con impacto real, que cualquier compañía puede apoyar y convertir los resultados en activos reputacionales y de mercadeo para sus marcas.

GreenSouls se ha posicionado como un referente en Colombia y Latinoamérica, posee oficinas en México y Estados Unidos. En San Andrés, ha sembrado más de 35.000 fragmentos de coral con ayuda de la autoridad Coralina, fundaciones y empresas privadas como Dislicores e ISDIN, un aporte clave a la restauración de ecosistemas marinos afectados. Lo que diferencia a GreenSouls de otras iniciativas es su capacidad para integrar a las comunidades locales en cada proyecto.

La organización que ha trabajado en eventos masivos, campañas de limpieza de playas y restauración de ecosistemas, tiene a su haber el retiro de alrededor de 200 toneladas de residuos de mares, ríos, fuentes hídricas y ciudades, y la siembra de más de 12.000 árboles y manglares. Ahora está atacando el problema en una etapa previa y desarrolla un proyecto piloto de barreras para capturar residuos en fuentes hídricas y evitar así que de kilos de desechos terminen en los ríos y finalmente en el océano.

El éxito de GreenSouls le ha permitido posicionándose como la primera Empresa B, certificada en marketing con propósito en Latinoamérica. Un puente entre el idealismo sostenible y la realidad empresarial, demostrando que cuidar el planeta puede ser un gran negocio y un activo de marca poderoso.

