Dos jóvenes murieron tras ser atropellados por la policía en un partido por Copa Libertadores en Chile

Anoche, 10 de abril, se disputaba el partido entre Colo-Colo de Chile y Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores, seguramente el torneo más importante del continente. Momentos antes del encuentro, los hinchas ilusionados por ver a su equipo en semejante evento se aglomeraron en las inmediaciones al estadio. En el desorden y la confusión que representa cualquier aglomeración se cae sobre la multitud una de las rejas de las que rodean la entrada al estadio.

Al presenciar este suceso, la policía de carabineros y la fuerza antidisturbios toma acción para impedir el paso de hinchas al estadio sin el debido registro de la boleta de entrada. No obstante, de manera irresponsable, los policías, tanto carabineros como antidisturbios, decidieron dispersar a la multitud pasando por encima de la reja, dejando a un lado, o quizás teniendo en cuenta, que aún había personas que se encontraban debajo de la estructura metálica.

Lastimosamente, bajo la reja aún había un niño de 13 años y una joven de 18 años, quienes no pudieron escapar al despiadado paso de la tanqueta antidisturbios y el imponente paso de los caballos de carabineros, que sin piedad aplastaron a los jóvenes hinchas. El niño murió de inmediato, mientras que la joven perdió la vida de camino al hospital.

Las primeras versiones afirman que la policía tuvo que intervenir debido a que la turba de hinchas quería entrar sin boleta y a la fuerza al partido. No obstante, esta versión no solo ha sido desmentida por los diferentes asistentes al evento, sino que tampoco justifica el actuar despreciable de las autoridades que deciden pisar la reja, sabiendo que en el lugar se encontraban personas debajo de esta.

El hecho que desmiente la versión que han querido dar las autoridades, es que la joven de 18 años tenía entre sus pertenencias la boleta para ingresar al estadio, al igual que el resto de sus pertenencias completamente destruidas.

Lo que rebela este hecho es que la policía no hizo uso del debido uso de protocolos correspondientes que deben poner por encima la vida de las personas, independientemente si intentan ingresar sin boleta a un partido de fútbol. No puede ser que se mueran los hinchas por las acciones indiscriminadas de los policías. No puede ser que dos jóvenes salgan de sus casas con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato y resulten muertos. No es posible que no vuelvan a casa por ir a ver un partido de fútbol.

