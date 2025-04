La joya escondida de Falabella donde todas las prendas tienen el 70% de descuento; ahorra bastante

.Publicidad.

Falabella, el gigante del retail chileno, desde hace años ha venido marcando territorio no solo con sus grandes tiendas por departamento, sino con una red cada vez más amplia de outlets y tiendas de descuento. En un país donde la economía se mueve entre la informalidad y el rebusque, Falabella entendió que no basta con vitrinas relucientes y marcas de lujo: hay que hablar el idioma del ahorro. Por eso, sus outlets no son un simple remate de temporada; son una jugada para llamar la atención de quienes no quieren gastar de más. Conozca esta joya escondida de Falabella donde todas las prendas tienen descuento.

Mientras otras marcas internacionales se retiran o reducen su presencia en Colombia, Falabella apuesta por adaptarse y quedarse. El colombiano siempre quiere sentir que gana, que encontró una ganga, que se adelantó al sistema. Por eso le contamos sobre una tienda que tiene el 70% de descuento en la mayoría de la tienda, con opciones para niños, mujeres y hombres. Un creador de contenido fue hasta la tienda y la recorrió para ver si sus descuentos valen o no la pena.

¿Qué encuentra en la joya escondida de Falabella?

Se ubica en el Centro Comercial Plaza Imperial, justo frente al Portal de Suba, y ‘me_dicenpatoo’ lo recorrió para dar algunos ejemplos de lo que puede encontrar y lo que puede ahorrarse. Además, el lugar es extremadamente grande y está organizado por tallas y por secciones, algunas de las prendas más llamativas son:

Jeans que cuestan $149.990 y quedan en $59.990

Faldas que cuestan $209.000 y quedan en $61.990

que cuestan $209.000 y quedan en Accesorios deportivos con el 50% de descuento

Decoración para el hogar con el 60% de descuento

Productos de cocina y baño con el 70% de descuento

También productos de marcas muy finas como Calvin Klein, un ejemplo es un saco que queda en $125.000

Jeans para dama desde $58.000

Sábanas al 2x1

Juguetería con el 50% de descuento

Maletas de viaje con el 40%

