- Milei da la gran sorpresa electoral y se fortalece en el Congreso

Su partido La Libertad Avanza se impuso en todo el país, ganó 64 escaños en la Cámara, 6 en el Senado y le arrebató Buenos Aires al peronismo

Javier Milei y su movimiento la Libertad Avanza lograron en las elecciones legislativas más de lo que ellos mismos esperaban: 64 escaños en la Cámara Baja y 6 de los 8 que estaban en juego para al Senado. Además, ganó por 9 puntos a nivel nacional. Obtuvo el 40,7 % de los votos, superando al peronismo de Fuerza Patria que en sus distintas variantes alcanzó el 31,7 %. Milei alcanzó a hablar hasta de 11 puntos de diferencia la tarima con sus seguidores.

"¡Qué lindo le queda al país el violeta!", festejó el presidente libertario en su primer pronunciamiento público tras conocerse los resultados, en referencia al color que identifica a su partido.

Esta era una elección clave para que Milei para ganar una fortaleza que no tenía en el Congreso, y que ha sido el talón de Aquiles para hacer los cambios que ha propuesto durante los dos primeros años de su gobierno. El proceso había adquirido un valor casi que de plebiscito para conocer la posición de los electores frente a la política de austeridad y rigor fiscal de Milei.

Consciente de esta circunstancia el presidente se “echó la campaña al hombro” y fue a los sitios claves para reversar un resultado que parecía adverso.

Gran parte de la expectativa estaba en los resultados de la joya de la corona, Buenos Aires, por el número de electores que congrega, por su peso político, y porque es el principal bastión del peronismo, que venía de endosarle una escandalosa derrota en las legislativas provinciales a principios de septiembre. Fue uno de los últimos resultados en conocerse y al final ganó por medio punto porcentual el candidato de Libertad Avanza, Diego César Santilli al peronista Jorge Taiana.

En estas elecciones Argentina inauguró la boleta única de papel, con éxito

Las elecciones confirmaron el proceso de retracción de los electores La Cámara Nacional Electoral informó que votó casi el 68 % del padrón, que refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023. Los argentinos estarenaban la boleta única de pepel que finalmente pasó la prueba y efectivamente mejoró la eficiencia y ayudó a ue a las 9 de la noche ya estuvieran escrutadas más del 90 % de las más de 100.000 mesas electorales.

Lo que estaba en juego

Con la nueva composición del Congreso, Milei queda más cerca de sumar los 86 votos que necesita, contando con sus aliados, para evitar que la oposición anule sus vetos presidenciales y poder bloquear las iniciativas que amenacen el equilibrio fiscal que ha alcanzado.

El resultado de estas elecciones de mitaca hasta iba a incidir directamente en el paquete de ayuda financiera por 20.000 millones de dólares prometida por Trump, y luego condicionada a que “no gane un socialista o comunista”.

Con un tono más conciliador y menos desafiante en su discurso, Milei definió como un momento "bisagra" el resultado de este domingo, que permitirá a su partido pasar de 37 a 64 escaños, un salto que ahora puede interpretar como un aval a una gestión en la que ha reducido la inflación mensual del 12,8 % cuando tomó posesión al 2,1 en septiembre.

La figura clave del peronismo opositor Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, buscó relativizar el triunfo del oficialismo: "Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo"-

Desde la otra orilla, en Asia, Trump publicó en su red Truth Social: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina".

La opción de centro qe estaba en sobre el tablero con Provincias Unidas recibió jaque mate. Ahora Milei podrá negociar con cada uno de los obernadores de manera independiente y no el bloque que se había formado.

Los diputados y senadores electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Comenzará entonces una nueva etapa en la relación entre el Congreso y el gobierno de Javier Milei.

