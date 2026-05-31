- Dónde votaron los candidatos que lideran las encuestas para la Presidencia

Iván Cepeda votó en el sur de Bogotá, Abelardo lo hizo en su natal Barranquilla y Paloma luego de acompañar a Uribe, votó en el norte de Bogotá

Desde las 8 de la mañana de este domingo 31 de mayo, hora en la que se abrieron las urnas, los candidatos llegaron a sus mesas de votación, ubicadas principalmente en Bogotá, para ejercer su derecho, con la ilusión de ser el ganador de la jornada para lograr la victoria en primera vuelta o ser uno de los dos que pase a segunda vuelta, escenario que lideran Cepeda, del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella con su movimiento Defensores de la Patria.

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Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia, de los valores y de la ética. Que no gane el odio, que gane Colombia. pic.twitter.com/lPl23JMxOZ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

Iván Cepeda llegó temprano al Colegio San Lucas, en Kennedy, sur de Bogotá. Lo acompañaron figuras del Pacto Histórico, su gerente de campaña Antonio Peñaloza y la congresista María José Pizarro, mientras afuera cantaban "en primera". Esa consigna no es marketing de campaña: a finales de 2025 Cepeda no era el favorito del oficialismo, pero cuando en julio la justicia condenó a Uribe por fraude procesal, él, que fue víctima y testigo en ese proceso, se disparó en las encuestas y no volvió a bajar. Llega hoy con 38,7% según Atlas Intel, en empate técnico con De la Espriella.

Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia, de los valores y de la ética. Que no gane el odio, que gane Colombia. pic.twitter.com/lPl23JMxOZ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

Abelardo de la Espriella votó en el colegio La Enseñanza, en Barranquilla, su ciudad. Llegó entre guardaespaldas y seguidores que coreaban "sí se puede". Antes de meter la papeleta, levantó los puños. Es el mismo gesto de siempre. Abogado de Montería que fundó su bufete en Bogotá en 2002, ha defendido a políticos, militares y artistas en causas penales y de difamación. Construyó su campaña sin partido, con un discurso de orden radical que le funcionó sobre todo en redes. Las encuestas lo sitúan en 37,3%. Él dice que la diferencia con Cepeda es suficiente. Los números dicen que no tanto.

Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia, de los valores y de la ética. Que no gane el odio, que gane Colombia. pic.twitter.com/lPl23JMxOZ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 31, 2026

Paloma no llegó a votar a primera hora en Bogotá donde tiene su puesto de votación. Apareció en Rionegro, Antioquia, en la vereda El Tablazo, a acompañar a su jefe político, Álvaro Uribe. Llegó con su esposo y con su hija Amapola. Uribe junto a ella dijo ante las cámaras que "la firmeza de Paloma es probada". Valencia devolvió el gesto con una frase que cargó toda la jornada: "El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido". Después viajó a Bogotá para votar junto a su fórmula, Juan Daniel Oviedo. Con 14,3% en las encuestas, su nombre en segunda vuelta depende de que la distancia con De la Espriella no sea tan grande como él insiste en que es.

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