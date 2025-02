Dónde seguir en vivo la Superliga entre Bucaramanga y Nacional, si no tiene Win Sports +

.Publicidad.

El partido por la Superliga entre Bucaramanga y Nacional, el primer título de 2025, está a la vuelta de la esquina y, como ya es sabido, el único canal que tiene los derechos para transmitirlo por televisión es Win Sports, en su versión premium. Este tiene un costo mensual de 30.900 pesos con teleoperador o 39.900 en online; pero, si usted no cuenta con esta suscripción ¿Dónde seguir en vivo la Superliga?

¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓? 🏆



Hoy, @ABucaramanga 🐆 jugará el partido de vuelta contra @nacionaloficial 🟢⚪ en el estadio Américo Montanini 🏟️



¡Nos vemos a las 7:30 pm! 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/FynbtbvhIV — DIMAYOR (@Dimayor) February 6, 2025

| Vea también: Los 5 jugadores más cotizados de la selección sub-20; los clubes paisas tienen una mina de oro

..Publicidad..

¿Dónde seguir en vivo la Superliga? Bucaramanga y Nacional definen al supercampeón

Si usted no quiere suscribirse a Win +, ya sea porque no posee el dinero, o porque no le interesa, pero no quiere perderse ni un detalle del partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, las opciones para seguir en vivo y en directo el encuentro en el estadio Américo Montanini son muy variadas y para todos los gustos.

...Publicidad...

Por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de contar con un radio, emisoras como RCN Radio (93.9 FM Bogotá) o Caracol Radio (100.9 FM Bogotá) acostumbran a transmitir este tipo de compromisos. Es más, la cadena de Prisa ya confirmó que estará pasando el partido a través del Fenómeno del Fútbol, por lo que puede ser una gran opción para aquellos que no tengan Win +.

....Publicidad....

Nacional posee 3 títulos de la Superliga, ganados en 2012, 2016 y 2023. Para Bucaramanga puede ser su primer trofeo. Foto: Dimayor

Ahora bien, si no cuenta con esta opción, los medios digitales también son una muy buena alternativa para seguir en vivo el partido. A través de los canales de YouTube de Antena 2, RCN Radio, Caracol Radio, puede estar al pendiente del encuentro de vuelta entre leopardos y verdolagas. Asimismo, puede tomar la opción de los portales digitales que hacen narración escrita, o seguir el compromiso por las conocidas aplicaciones como 365Scores, Sofascore, entre otras.

Hay que recordar que el partido de ida en el Estadio Atanasio Girardot finalizó 1-1 con goles de Fabi Castro, para Bucaramanga, y Dairon Asprilla, para Nacional. El conjunto leopardo tuvo un juego táctico muy interesante en dicho partido, poniendo contra las cuerdas al verde paisa ¿Será que podrá hacer lo mismo jugando como local y alzar su primer título de Superliga?

| Le puede interesar: