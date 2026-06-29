Dónde invierten su dinero fuera de Colombia Gilinski, Sarmiento, los Ardila, y David Vélez

Los países preferidos por la estabilidad económica y la legislación tributaria son Uruguay, Costa Rica y Panamá, donde además pueden residir

David Vélez, los Gilinski, los Ardila, Sarmiento Angulo están hoy en Uruguay, Panamá y Costa Rica, identificados como los destinos más atractivos del mundo para las grandes fortunas. Los multimillonarios ya no piensan en naciones como Brasil y Argentina, que fueron sus favoritas por muchos años.

El principal motivo es que no buscan únicamente oportunidades de rentabilidad, sino también estabilidad institucional, calidad de vida, seguridad jurídica y marcos fiscales competitivos que les permitan planificar su patrimonio a largo plazo.

Uruguay encabeza el listado latinoamericano y se ubica entre los diez países más atractivos del mundo para la movilidad de riqueza en el reciente estudio de Henley & Partners sobre el tema.

La nación, que hoy preside Yamandú Orsi, combina estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras para los inversionistas. Durante los últimos años, el país ha consolidado una imagen de confiabilidad clave para los empresarios que buscan reducir riesgos y diversificar la ubicación de sus activos.

En el ranking, Uruguay, al sur del continente, se posiciona como el primer líder regional y ocupa el noveno lugar a nivel mundial en competitividad para la movilidad de riqueza, con una puntuación de 71.8 sobre 100.

Por eso no es de extrañar la creciente llegada de capital extranjero cuando ha ganado reputación de confiabilidad si se quiere planificar a largo plazo. En un entorno mundial marcado por la incertidumbre económica y política, muchos inversionistas consideran que el país ofrece un equilibrio difícil de encontrar en otras regiones.

David Vélez de fue de Brasil a Uruguay donde alterna Punta del Este y Montevideo en el barrio Carrasxo

Para Uruguay se han ido fortunas colombianas atraídas por esos factores y el renovado encanto de Punta del Este donde han comprado residencias. El caso colombiano más notable es el de David Vélez, el segundo hombre más rico del país en 2026 según Forbes, solo por detrás de Jaime Gilinski. Su patrimonio se estima en USD 14,600 millones.

En Uruguay vive con su esposa, Mariel Reyes, y sus hijos, alternando entre Punta del Este y el barrio montevideano Carrasco. Desde allí maneja el pilar de su fortuna: el banco Nu, del que tiene el 20 % de participación, compartida con su esposa a través de Rus California.

La elección de Uruguay fue clara dado que Mariel creció allí y tiene gran parte de su familia y sus amigos. Además, la tranquilidad y seguridad para la crianza de sus hijos y un entorno cercano a la naturaleza, distinto al de las grandes ciudades de este continente. Desde Montevideo lidera la fundación Velez Reyes, que apoya la educación, starups y proyectos de desarrollo democrático.

Panamá, el destino de siempre

Muchos de los empresarios más ricos de Colombia han trasladado a Ciudad de Panamá su residencia fiscal y viven allí al menos la tercera parte del año.

La mayoría en Costa del Este, la nueva zona residencial top de la ciudad. Allí, en el restaurante Atope, se ven y se encuentran con frecuencia reconocidos personajes de altos ingresos como Antonio José Ardila, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Jaime Gilinski, cuya esposa Raquel Kardonsky es panameña.

No solo los colombianos han hecho de Panamá su nuevo sitio de residencia El año pasado llegaron 300 grandes fortunas, en su mayoría latinoamericanas de distintas naciones. Entre todas suman USD 2.400 millones. Las razones para estar allí pasan por la estabilidad polírtica, la dolarización, incentivos fiscales y una posición estratégica donde se expanden riqueza y negocios.

Henley & Partners ofrece unas cifras sorprendentes. En diez años, entre 2014 y 2024, se establecieron 7.500 millonarios de a millón, 36 de cien millones para arriba y 3 multimillonarios más de USD 1.000 millones o más. En la otra orilla, en la última década, Colombia tuvo una caída de 15 % en el crecimiento de su población con patrimonios mayores a USD 1.000 millones.

En el itsmo quedaron atrás los Panamá Papers, después de ganar el visto bueno del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, en octubre de 2023, a través de reformas financieras y legales.

Costa Rica recibe bancos y confecciones

Costa Rica completa el grupo de líderes regionales gracias a una propuesta distinta, basada en la calidad de vida, la estabilidad democrática y el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Ha construido una reputación internacional como destino seguro, con instituciones consolidadas y un entorno favorable para familias e inversionistas que valoran aspectos sociales y ambientales. Esta combinación ha permitido que gane prestigio entre los de alto patrimonio que buscan tanto crecimiento económico como bienestar personal.

Costa Rica ha recibido no solo las grandes inversiones de Luis Carlos Sarmiento en 2010, cuando le compró el Banco América Central al grupo Pellas de Nicaragua. La compra del BAC Credomatic fue el gran paso de internacionalización del Grupo Aval de Sarmiento Angulo.

En 2022, se separó corporativamente y pasó a cotizar de manera independiente como BAC Holding International. La sede principal estuvo en San José hasta diciembre. En Costa Rica sigue siendo líder.

Arturo Calle en el Centro Comercial Escazú de Costa Rica

Arturo Calle expandió su marca al mercado costarricense como parte de la ola de inversión colombiana en ese país. José Alejandro Cortés está con Davivienda, que recientemente y a través de su entidad DAVIbank compró y absorbió las operaciones de Scotiabank en Costa Rica.

El Grupo Echavarría está muy ligado al sector ganadero de Costa Rica a través de su socio fundador Carlos Echavarría, quien es pilar del grupo empresarial detrás de las Subastas Ganaderas.

A nivel mundial, Singapur lidera el ranking de destinos más atractivos para la riqueza internacional con una puntuación de 79.5 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 75.8 puntos y las Islas Caimán con 74.3 puntos.

Los resultados reflejan una realidad cada vez más evidente: en un mundo donde las fronteras financieras son más flexibles, los países que ofrezcan confianza, previsibilidad y oportunidades de crecimiento tienen mayores posibilidades de atraer a grandes fortunas y mayores inversiones.

Para América Latina, la presencia de tres países entre los principales destinos mundiales para la migración de millonarios en 2026 confirma que la región tiene un nuevo protagonismo en el mapa mundial de la riqueza y la inversión internacional

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