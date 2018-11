¿Dónde está la USO?

Algunos suelen decir en pasillos y redes sociales, que el sindicato más importante del país no aparece, no se ve, no hace nada. Al contrario, en distintos espacios, en diversos lugares y en diferentes niveles la Unión Sindical Obrera está presente movilizándose, proponiendo, defendiendo a los trabajadores petroleros.

La USO está en la calle, en el mitin, en la huelga, en la negociación, en el Congreso de la República, en el gobierno, también escuchando a los trabajadores, recogiendo sus opiniones y propuestas para mejorar nuestras prácticas, mejorar la comunicación y la deliberación con los afiliados, incentivando su participación. La USO hoy asocia desde obreros hasta ingenieros de diferentes disciplinas en decenas de empresas del sector petrolero.

La USO está por todo el país. Más de 20 subdirectivas y una dirección nacional que llega a casi todas regiones, muchas de difícil acceso y con problemas de orden público. Está presente atendiendo a cientos de trabajadores de diferentes empresas petroleras, organizándolos, escuchándolos y presentando pliegos de peticiones. En el momento en que circula esta columna la USO negocia una convención colectiva con la empresa Massy Energy con la que aspiramos solucionar los problemas de estabilidad laboral de más de 1000 trabajadores de esa empresa y mejorar salarios y beneficios.

La USO está en el Congreso, en las audiencias públicas que se programan para defender Ecopetrol y para que Cenit, Reficar, Propilco y otras filiales vuelvan a ser una sola empresa. En la discusión de proyectos de ley o en los debates de control político. Y para que permitan la participación de la USO, debemos hacer lobby con los congresistas de todos los partidos que acompañan algunas de nuestras causas.

La USO está también en el Ministerio del Trabajo. Poniendo nuestra agenda gremial sobre la mesa. Tercerización laboral, pactos colectivos y negativas a negociar, son algunos de esos temas. También en el Ministerio de Minas hablando de la industria, de la transición energética, de los campos de producción, de la modernización de la refinería y en general de la política petrolera y minero -energética.

La USO conversa a diario con Ecopetrol. Abordando la implementación de la reciente convención colectiva de trabajo firmada, que beneficia a más de 9000 trabajadores directos y 25 000 tercerizados. Conformando las comisiones para desarrollar los temas que quedaron pendientes, es decir, haciendo negociación colectiva permanente, pues este derecho no se limita a la presentación de pliegos de peticiones. Todos los días solucionamos problemas laborales. También con Ecopetrol discutimos y luchamos porque más campos de producción que están en manos de multinacionales pasen a la operación directa, como lo logramos con Campo Rubiales y lo haremos con los campos que hoy opera Mansarovar en el Magdalena Medio.

Es clave que entendamos que la USO no solo es el sindicato de Ecopetrol, sino el sindicato de la industria petrolera. Por eso está en más de 300 empresas, desde multinacionales hasta tercerizadoras, sindicalizando, negociando colectivamente y resolviendo problemas. Desde que se le entregue copia del contrato de trabajo al obrero hasta que se le paguen los salarios puntualmente. La USO está en los tribunales de arbitramento sustentando los pliegos y buscando mejores condiciones laborales para los trabajadores. En los últimos tres años hemos participado en 10 tribunales.

Nuestro departamento jurídico lleva miles de acciones jurídicas en defensa de derechos laborales. Desde derechos de petición, hasta tutelas y querellas. Preparamos nuestra inclusión en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para derogar el acto legislativo que impide a los trabajadores negociar regímenes pensionales especiales y hacemos seguimiento a las querellas internacionales que se surten ante el Comité de Libertad Sindical de OIT. Acompañamos y asesoramos a nuestros afiliados ante despidos injustificados y atendemos más de 1000 procesos disciplinarios al año. En nuestros comités de reclamos convencionales se tramitan más de 2000 reclamos de trabajadores sindicalizados de Ecopetrol.

La USO está con las comunidades, escuchándolas, acompañándolas, asesorándolas. Todos los días respondemos decenas de correos, invitaciones, cartas. Hacemos solidaridad con personas naturales, con organizaciones sociales y sindicales de todos los niveles. La USO también está conversando con sus propios trabajadores y trabajadoras, afiliadas a Sintraong, con quienes tenemos un convenio colectivo suscrito, que precisamente, está a próximo a vencerse.

La USO también está en el paro, en el mitin, en la protesta, en la movilización, en la huelga, en la denuncia permanente. Cientos de comunicados y noticias circulan en nuestra página a web diariamente, por nuestras redes sociales y nuestros programas de radio y televisión. Después de la de Fecode es la página sindical más visitada del país.

La USO está educando. A través de la Corporación Aury Sará Marrugo adelanta a lo largo y ancho del país formación política, ideológica y técnica para la sindicalización. Mientras se está publicando esta columna se realiza el diplomado en Derechos Humanos y Transición Energética con la Universidad Nacional de Colombia, dirigido a nuestros afiliados.

La USO está en el sector petrolero con aciertos y desaciertos, intentando transformar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorando su calidad de vida. En algunas ocasiones ganamos en otras no tanta perdemos, pero siempre estamos perseverando. Y lo seguiremos haciendo. Las próximas elecciones serán una oportunidad para construir el más amplio consenso, llamar a la unidad, elegir dirigentes que se la jueguen por la defensa de Ecopetrol como patrimonio de los colombianos, por la construcción de un gran sindicato minero energético, por la defensa del derecho de huelga, por más y mejores derechos laborales, por la estabilidad laboral, por la no discriminación por razones de salud, por la negociación colectiva por rama, por leyes de transición energética y reducción del impacto ambiental de la industria, por la reducción de los precios internos de los combustibles, por más inversión social derivada de la renta petrolera, por la ampliación y modernización de nuestra democracia y por la paz con justicia social.

La USO es un sindicato conformado por personas de diferentes opiniones políticas e ideológicas. Con diferentes métodos y percepciones de los hechos. Gracias a nuestro pluralismo hemos construido el sindicato de primer grado más poderoso del país y así seguirá siendo.

Que todo esto se visibilice poco es normal. En la agenda de la prensa tradicional no está mostrar lo que hacen los sindicatos por los trabajadores y por una sociedad más justa y democrática. Eso nos toca mostrarlo a nosotros. Ojalá los trabajadores satisfechos, que son más, fueran tan visibles como los que no lo están tanto. Siempre hacen más ruido las malas prácticas sindicales, por aisladas que sean, que los buenos resultados de los sindicatos.

Sencillamente la USO está ahí, todos los días, en la agenda política, social, laboral y gremial. Haciendo cosas por un mundo mejor.