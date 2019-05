Doctora Linares, la nación está indignada y con toda razón

Distinguida doctora Linares:

El inolvidable doctor Álvaro Gómez H. predijo con exactitud: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.

Yo en varios escritos, comentarios y en una carta abierta a usted, honorable doctora, anoté: que la prueba reina para demostrar la parcialidad, la subjetividad y la perversa intención del acuerdo de La Habana, entre el expresidente Santos y los terroristas de las Farc, era que el narcoterrorista y falaz Seuxis Paucias Hernández Solarte no fuera extraditado. Y usted y su equipo de trabajo nos lo demostraron.

El acuerdo de paz garantiza la no extradición de miembros de las Farc por delitos cometidos antes de la firma del documento y con ocasión del conflicto armado. Sin embargo, la opinión pública no tiene la menor duda de que al bandido Santrich no lo cobija, porque los cargos que se le imputan los cometió posteriormente. Una nación seria como los EE. UU. no iba a inventar un crimen por capricho. Lo triste es que los crímenes en Colombia no los investiga la justicia, sino los Estados Unidos, como el caso Odebrecht y la lista de coimas que Odebrecht pagó.

Tenemos serios antecedentes que desdicen la JEP que usted preside y que nos confirman que esta justicia transicional fue un traje a la medida de las Farc. Antes de entrar en detalle, quiero preguntar: ¿decretar pruebas para determinar la fecha sí está dentro de la competencia de la JEP?, ¿no era una traba malintencionada?, ¿a la justicia le interesa investigar una fecha o el crimen cometido?

1. Cuando se detuvo al narcotraficante y terrorista Santrich también fueron capturados Marlon Marín (sobrino Márquez, quien era coordinador de las operaciones de narcotráfico), Armando Gómez España (alias el doctor) y Fabio Simón Younes Arboleda, quienes fueron extraditados. Con tanto derroche de dinero, ¿no fue posible enviar a uno de sus funcionarios a EE.UU. para hablar con estos detenidos y confirmar lo de Santrich? Negligencia manifiesta.

2. ¿Por qué huyó Márquez y de nuevo se reunió con el criminal El Paisa? Eso lo debería saber y deducir usted, doctora. Sea como sea, para mí la respuesta es porque temía,que su sobrino lo denunciara. Pero los criminales no vienen a someterse a la justicia, sino que ¿tienen que enviar jueces a buscarlos?

3. El 28 de enero 2019, la Justicia Especial para la Paz (JEP) informó que Estados Unidos nunca envió las pruebas de las supuestas actividades ilícitas en las que incurrió el guerrillero desmovilizado Santrich, a quien se le acusa de conspirar para exportar cocaína a ese país. ¿Quién de sus 38 magistrados, que le cuestan un ojo al erario público, investigó?, ¿por qué se refundió la dicha carta?

4. El 1º de marzo de 2019, Carlos J. Bermeo, integrante de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, fue acusado de recibir y guardar 40.000 dólares para incidir en el expediente por la no extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. ¿Ah?

Con los anteriores antecedentes, doctora Patricia, es imposible no ser suspicaz y creer que hubo mucho dinero de por medio; porque Timochenko asegura que si extraditan a Santrich, los extraditan a todos. Pablo Escobar compró y asesinó a mucha gente para que no hubiera extradición, parece que por el mismo camino están las Farc, que tienen unos importantes activos según algunos informes.

Ahora bien, con ese cáncer de la corrupción es imposible no pensar que no hubo lluvia de bolsas plásticas caídas del cielo. De verdad, la rampante impunidad de los delitos de las Farc no deja otra cosa que pensar. Asumen curules, no reparan a las víctimas y se burlan de la justicia… y para cereza del ponqué, Carlos Lozada (alias Tornillo) está muy interesado,en que las violaciones sexuales de niños sean tratadas como un delito político. ¿Usted como mujer, doctora Patricia, aceptaría este tipo de impunidad?

Así mismo, el señor fiscal Martínez denunció que a través del artículo 153 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se abriría la puerta para prohibir la extradición de los narcotraficantes, pues parece que no se equivocó. Cabe anotar, que Néstor Humberto también dijo: “existen pruebas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del primero de diciembre del año 2016, ¿por qué no hubo intercambio con la JEP para mostrar las pruebas y no esperar un año para tomar una decisión?”. Con eso en mente, pregunto: ¿lo que a la JEP le interesa no es el delito, sino definir una fecha?

Las Farc y los partidos opositores del gobierno viven comentando sobre el temor a la verdad que pueden tener las FF. MM. y quienes apoyaron a paramilitares, pero lo cierto es que ellos le tienen miedo a la verdad, a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad y a ser extraditados, como lo dice Timochenko.

Doctora Patricia, la nación está indignada y con toda razón: tenemos dolor de patria, máxime cuando la JEP, muy comedida en este caso, pide libertad de inmediato del narcotraficante Santrich y militares como el general Arias Cabrales siguen presos injustamente.

Por otro lado, tememos que Estados Unidos descertifique a Colombia por el caso de Santrich y lamentamos el pronunciamiento del señor presidente Iván Duque, quien dijo que comparte la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad de Jesús Santrich, sindicado por narcotráfico en Estados Unidos.

Esperábamos un pronunciamiento más firme y contundente sobre las decisiones de la JEP y la orden de dejar en libertad al falaz criminal Santrich. Con reconocer la indignación del pueblo colombiano no soluciona el presente ni el futuro de las acciones que tome la JEP sobre otros delincuentes y narcotraficantes, que quedarán en la total impunidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está demostrando ante la ciudadanía y el mundo que tiene una función sesgada y de carácter político, además de un valioso medio de la extrema izquierda que sigue con una guerra jurídica y sistemática contra los agentes del Estado pero favoreciendo a los criminales.

Tengo dolor de patria porque veo que ha comenzado el génesis del gobierno de los integrantes del símbolo de la rosa.

