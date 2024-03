Discord y Roblox: las redes sociales demandadas por acoso

¿La solución es no darle celulares a los menores? ¿Obligar a las redes a que no abran cuentas a menores, ni siquiera con autorización o supervisión de sus padres?

Por: Felipe Sanchez Iregui

marzo 05, 2024

Desde que se anunció que Discord y Roblox fueron demandados por grupos de padres y asociaciones protectoras de las víctimas de redes sociales, fue que realmente más adultos empezaron a conocer los riesgos a los que exponen a sus hijos menores cuando les regalan un smartphone y les permiten descargar aplicaciones como las mencionadas, sobre la base de creer que tienen el control sobre lo que sus hijos hacen, ven y sobre todo con quien interactúan en dichas redes.

¿Qué es Discord y que es Roblox ?, pues son nada menos y nada más que las aplicaciones que están de moda entre los jóvenes.

Discord es una aplicación de comunicación creada originalmente para permitir a los miembros de la comunidad de jugadores conectarse con entusiastas de los juegos de ideas afines, incluso mientras juegan. Desde entonces, se ha expandido para incluir a una audiencia más amplia de cualquier persona que desee comunicarse con personas con pasatiempos e intereses similares. En otras palabras, si quiero encontrar personas a las que les guste un tema en particular, no solo es muy fácil, sino que además me permite interactuar con ellas.

Según Social media victms lawcenter (https://socialmediavictims.org/), organización de abogados dedicada a representar a las víctimas de las redes sociales: “Los usuarios que se unen a Discord pueden crear comunidades conocidas como servidores. Se pueden establecer servidores para la comunicación de texto o la comunicación de voz. No es posible buscar servidores a menos que tengan más de 200 usuarios y el administrador los haga públicos. Esto dificulta que los padres controlen a sus hijos adolescentes en Discord”

Como si lo anterior fuera poco, Discord no es seguro para los niños en su formato actual ya que: “los servidores privados permiten a los depredadores hablar con los niños a través de chat de texto, voz o video. Los chats de voz no se graban, ni se conserva ningún otro registro de estas conversaciones, lo que crea desafíos para las fuerzas del orden y los padres que investigan las actividades que ocurren en las cuentas de Discord de los adolescentes” Traducción tomada de la pagina https://socialmediavictims.org

Roblox por su parte, en lenguaje claro, es una aplicación que se puede descargar y proporciona las herramientas para que los usuarios creen sus propios mundos, juegos virtuales, comunidades y es aún más atractiva para los menores preadolescentes y adolescentes pues ya ni su imaginación es el límite, pues les proporciona tips, ayudas, formatos de avatar etc.

Estas dos plataformas cobraron relevancia noticiosa a raíz del caso de una menor cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su identidad pero que para los fines de este escrito llamaremos Z , quien de tan solo doce años fue autorizada por su madre para acceder a Roblox en donde un sujeto, disfrazado de amigo, la alentó a abrir una cuenta en Discord para comunicarse sin la supervisión de su madre. A medida que la comunicación progresaba en Discord, Z se vio envuelta en un mundo donde hombres adultos abusaban de su inocencia, manipulándola para que probara el alcohol y tomara medicamentos recetados.

Estos depredadores, disfrazados de “amigos virtuales”, alentaron a Z a abrir cuentas en Instagram y Snapchat, ocultando estas actividades a su madre. A pesar de tener menos de 13 años, las plataformas no verificaron su edad ni obtuvieron el consentimiento de los padres, dejando a Z vulnerable. Así, noche tras noche se fue volviendo más adicta a estar conectada a estas redes, quien además desesperadamente buscando la aprobación y la atención de sus "amigos" virtuales llegó a compartir imágenes sexualmente explícitas a través de Snapchat porque así selo pidió un “moderador” de un juego de Roblox, quien como era de esperarse terminó distribuyéndolas y con ello llegó el horror de pensar incluso en el suicidio, lo cual afortunadamente no logró a pesar de haberlo intentado dos veces.

Pero cuál es la solución: ¿No darle celulares a los menores? ¿Obligar a las redes a que no abran cuentas a menores, ni siquiera con autorización o supervisión de sus padres? Ciertamente, no lo creo y menos hoy en día en donde los menores que incluso no tienen celulares se hacen a ellos a través de los que tienen sus amigos del colegio o entorno social. Pero es que además bajo las actuales funciones operativas de dichas aplicaciones no existen mecanismos tecnológicos que permitan verdaderamente validar la edad de quien se da de alta en las mismas, pues solo se llenan formularios por demás obvios y fáciles de diligenciar y en donde es muy sencillo incluir datos falsos.

Pero es que, aunque se implementaran sistemas rigurosos de verificación de la edad durante el registro, tales como mejores formularios e incluso reconocimiento facial (lo cual no podría hacerse sin autorización de los padres), ello no garantiza que ese menor, plenamente identificado, por su edad, no sea contactado por adultos que se hagan pasar por otro menor.

Preparar a nuestros menores para esta jungla digital en la cual nacieron no es tarea fácil, la estructura personal de un menor, su crianza y el rol de los padres como adultos comprometidos y no como simples proveedores, ya no es una opción, es una exigencia.

Desde el punto de vista tecnológico ya se proyectó el empleo de inteligencia artificial por ejemplo por Microsoft, Facebook y Google, quienes a través de esta herramienta emplean algoritmos que analizan lenguaje, imágenes y el mismo comportamiento de quienes las emplean, precisamente para ver que conductas y patrones son sospechosos de grooming.

Sin embargo, lo básico de una red para menores tendría, a los ojos de este autor que:

Solo permitir el ingreso de menores con autorización de sus padres Imposibilidad de compartir fotos o videos salvo que los padres sean quienes lo hagan a través de claves de seguridad que estos últimos solo conozcan. Duplicidad inmediata (cuenta espejo), para que los padres conozcan todo contenido que llegue a la cuenta del menor. Que las aplicaciones cuenten con inteligencia artificial que permita identificar palabras, comportamientos, imágenes o videos que se bloqueen cuando se identifique un rasgo, patrón o característica de grooming. Que permita el bloqueo inmediato de cuentas reportadas como sospechosas o riesgosas para los niños. El bloqueo debe operar basado en las denuncias o en software que emplee inteligencia artificial, pero que se haga de modo automático sin intervención humana. Corresponderá al titular de la cuenta bloqueada hacer los trámites para su reactivación. La protección de un menor frente a la pornografía o el grooming esta por encima del derecho a la libertad de expresión y de hecho es una de las excepciones que permite la censura previa (véase pacto de san jose)

Finalmente cabe advertir que, a mi parecer, existe una corresponsabilidad de toda la sociedad civil, los padres, las instituciones, los jueces, las autoridades, los colegios y las plataformas digitales en la prevención, persecución y castigo severo de cualquier forma de explotación, abuso o conducta que socave la intimidad, el buen nombre o la integridad física o moral de nuestros menores.