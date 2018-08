Diez polémicas del padre Chucho

De todas las ovejas del monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la Diócesis de Fontibón, no hay otra más polémica que Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho.

Y es que su carrera pública ha estado no solo bajo el techo de la iglesia, sino también bajo los reflectores de las cámaras, lo que lo ha hecho querido por sus feligreses más cercanos, así como motivo de burla o incluso de desamores por otros.

“Estamos frente a un sacerdote farandulero y mentiroso” afirmó la periodista Vicky Dávila en Twitter tras el reciente escándalo provocado por su supuesta invitación a exorcizar la Casa de Nariño. Esta fuerte declaración bien podría sustentarse en una serie de polémicas que listaré a continuación.

1. ¿No sabe quién soy yo?

En la madrugada del 23 de julio del 2006 había un retén en la Avenida Boyacá con Calle 80 y el vehículo en el que iba el padre Jesús Orjuela, entonces presentador de un programa de televisión, es detenido como cualquier otro. El carro era conducido por su chófer, porque eso de ir humildemente era solo para al Jesús de la Biblia.

El sacerdote le dijo al patrullero: “¿Por qué no me colabora? Mire que voy de afán”. El patrullero le dijo que a pesar de saber quién era él debía cumplir con su deber. El sacerdote se bajó de su automóvil, pero estaba ofuscado.

Lo intrigante del asunto es que el agente que paró el vehículo del padre Chucho fue retirado en las siguientes horas de su función como patrullero de tránsito y fue enviado a una estación. En aquel entonces no había la posibilidad de grabar vídeo con el celular.

¿Y qué dijo el pío hombre de la iglesia? En diálogo con El Tiempo señaló que le pidió al agente que no lo requisara, pues iba de afán a darle los santos óleos a un enfermo en la clínica Shaio.

Las directivas de la Policía le creyeron al sacerdote, pues el coronel Omar González, comandante de la Policía de Tránsito en Bogotá en aquel entonces, se justificó diciendo que no sabía si el patrullero había agredido al sacerdote o si el padre no había aceptado la requisa.

2. Demanda de su sacristana

Gloria María Castaño, quien dijo ser sacristana de Chucho y mano derecha en la Parroquia Madre y Reina del Carmelo —ubicada en el barrio Marsella— durante 10 años, comentó al extinto periódico El Espacio que denunció al sacerdote ante el Ministerio de Protección Social por explotación laboral.

La sacristana dijo que recibía pago cada seis meses, pero debía hacer el aseo de la parroquia, leer la biblia en las eucaristías y hasta cocinarle ocasionalmente en la casa cural. El caso se cerró por falta de pruebas y afirma que todo fue un montaje. No hay más referencias en la prensa sobre este episodio.

3. El Divo de RCN

El padre Chucho se hizo famoso por su programa Cura para el alma del canal RCN. Su fama en la televisión hacía que los domingos sus misas fueran concurridas y las ofrendas abundantes.

Según KienyKe, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela era el protegido de María Emma Ardila, hija del dueño del canal Carlos Ardila Lülle. Por eso, se convirtió en una estrella que llegaba escoltada en camionetas blindadas a las instalaciones de RCN, por donde andaba ataviado con sacos Lacoste y relojes finos.

La fama y el poder de Chucho era tal que algunos empleados del canal y televidentes desesperados le pedían que curara a algún hijo enfermo. Muchos de estos padres de familia preferían ir al sacerdote antes que al médico, convencidos de que este era capaz de hacer milagros.

Empleados de RCN dijeron que Chucho no toleraba las fallas, eso del amor de Jesús era solo para los sermones y las grabaciones, porque por orden suya al menos siete empleados que trabajaban en sus programas fueron despedidos del canal. En septiembre del 2011 salió del canal RCN en circunstancias aún desconocidas, pero que por lo mismo parecen que fueron muy delicadas.

4. Chucho sale de Marsella

Los vecinos del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, no aguantan más sus ruidosas misas masivas y la Junta de Acción Comunal logró que el sacerdote se retire de allí. Allí tuvo problemas con el exceso de ruido, especialmente en las madrugadas de diciembre de 2009. Así que Chucho se muda más al norte, cruzando la Avenida Américas. Se establece en la Diócesis Jesús Amor Misericordioso en Castilla, donde ha permanecido sin polémicas.

5. ¡Yo no tengo que pedirle permiso a ningún alcalde!

Los ruidos y la invasión al parque público que había en Marsella se intensificaron en Castilla. Y es que allí la Junta de Acción Comunal estaba a su favor. De allí sacaban las sillas plásticas por las que había que pagar para sentarse en un parque previamente acordonado.

A pesar de que hubo quejas a la Secretaría de Ambiente cuando los funcionarios iban a hacer las mediciones la feligresía se iba contra ellos. Incluso se reporta que los feligreses recibieron mal a unos funcionarios que iban a hacer control sobre la venta de palma de cera en el domingo de ramos. El Parque Castilla era terreno del padre todos los domingos y los 14 de cada mes con sus misas de sanación.

Esto hizo que el equipo de Noticias Uno fuera a visitarlo. El periodista Julián F. Martínez estuvo en la casa cural. El sacerdote le dijo que allí le presentaría los permisos para tomarse el parque, pero no lo hizo.

Además, le pidió que le hiciera la entrevista en la tarima delante de su feligresía que también ocupaba el parque. Al preguntársele: “¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Él respondió: “Yo no pido permiso, ni nunca le voy a pedir permiso, yo solo le pido permiso a Dios”.

“Al alcalde Petro y al doctor Juan Manuel Santos y al que esté, lo respeto, pero a ellos no les pediré permiso”, añadió Chucho. Esto fue en diciembre de 2013 y la alcaldía de Kennedy siguió sin actuar por años.

6. El “atentado” de los Testigos de Gokú

A pesar del revuelo de sus declaraciones retadoras en los medios, la alcaldía de Kennedy no recuperó el espacio público invadido. Eso llevó a los ateos agrupados en la Asociación de Ateos de Bogotá y Bogotá Atea a tomar este caso como causa propia. Sus armas fueron las normas que ponen a todos los parques del distrito bajo administración del IDRD, ni siquiera de las alcaldías locales (Decreto 190 de 2004), y que el plan maestro de culto (Decreto 311 de 2006) prohíbe expresamente la realización de cultos en los parques, espacios públicos y estructuras ecológicas de la ciudad.

Sin embargo, la inacción de las autoridades continuó, lo que llevó a que realizaran un plantón en el parque el domingo 18 de octubre de 2015. Allí los feligreses atacaron a los manifestantes a quienes les rompieron carteles, banners y raparon una cámara de vídeo con la que grababan.

No obstante, en los medios de comunicación el sacerdote salió a decir que había sido atacado por una secta denominada “Los Testigos de Gokú”. Al poco rato de haber dado sus declaraciones en Caracol TV y en Blu Radio aparecieron en redes los vídeos del plantón que desmentían al padre. Los agresores habían sido los feligreses, y no eran miembros de ninguna secta que querían matarle. Era un reclamo por el espacio público y la contaminación auditiva.

7. Toma del Centro Comercial Dorado Plaza

Los feligreses mes cercanos al padre Chucho se tomaron el centro Comercial Dorado Plaza, sede de Noticias Uno, por revelar la verdadera naturaleza del plantón del 18 de octubre. Durante la toma las personas que laboraban en los call center no pudieron entrar o salir por un rato. Esto ocurrió el 4 de noviembre de 2015.

Es muy probable que la acción estuviese organizada o hubiera contado con el aval del sacerdote, ya que allí se encontraba su primo y abogado Pedro Ávila, junto con las personas que sostenían carteles que acusaban a Noticias Uno de mentir.

En mayo de 2016 en segunda instancia los colectivos ateos ganan en segunda la instancia una tutela a nombre de los niños del barrio en el que le prohíben al cura ocupar el espacio público.

8. Las víctimas de abuso sexual por sacerdotes solo buscan ganar plata

El 6 de abril de 2017 en el programa radial Partida W se puso el tema “¿Debe la Iglesia Católica indemnizar a las víctimas de abuso sexual de los sacerdotes?” En este debate participó el Padre Chucho. Allí se le dijo que la iglesia, en el caso de Líbano (Tolima), no quiso darle vivienda ni estudio a los niños que fueron abusados por un sacerdote al que protegió la curia, a pesar que tener colegios católicos. A esto respondió Chucho:

“Yo he visto casos de señoras que el esposo se les va con otra, y la señora para vengarse de su esposo dice: ‘Mi esposo abusó de mi hijo’ Y lo hacen llevar a la cárcel y lo hacen pagar mucha plata. Mucha gente está utilizando este negocito de sacarle plata a la Iglesia para decir este padre, que es tan bueno como el padre Omar que está ayudando a los de Mocoa, que ha llevado un delito que nunca ha cometido, y a costa de sacarle plata lo inculpan de algo que él no ha hecho”.

9. ¿Chucho ayudó a la denuncia de un cura pederasta?

En el mismo debate ya mencionado, el padre Chucho afirmó haber ayudado a una denuncia de abuso sexual. Sin embargo, no hay evidencias del citado proceso.

“A mí me llegó una vez un joven que me decía: Padre, a mí me pasó esto, pero no quiero sacarlo a los medios. No, no lo vas sacar, pero, ¿qué fue lo que pasó? Él me empezó a narrar, y cuando me narró empezó a llorar y me di cuenta que había un abuso. Y yo llamé al obispo de este sacerdote, y le dije: Si usted no lo denuncia, usted también se va a la cárcel, Monseñor. Y este obispo llevó a este sacerdote a la cárcel”.

¿Cuándo un obispo ha llevado a un sacerdote a la cárcel en Colombia por abuso de menores?, ¿mintió para hacer quedar bien a la iglesia?, ¿qué pasó con ese caso?, ¿dónde está la denuncia?, ¿podría algún periodista ahondar en esto?

10. Invitación a exorcizar la Casa de Nariño

La última de sus polémicas acciones fue la de afirmar que el presidente y la vicepresidenta electa le habían pedido exorcizar la Casa de Nariño.

—Pero me han pedido exorcizar los lugares donde estarán nuestros futuros gobernantes porque quieren servir como con amor y sacar las cosas que no son buenas […] Yo tengo la bendición de mi obispo para ir y hacer un ritual del exorcismo.

— ¿Pero por qué hace esto padre?, ¿hay demonios en ese lugar?

— Yo voy esta tarde y después le cuento cuantos demonios me encontré (Entre risas).

—¿Quién lo invitó padre?

—El presidente y la vicepresidenta. Ellos quieren empezar un gobierno como con la bendición de Dios.

No obstante, el presidente electo y su vice desmintieron tales afirmaciones, lo que llevó a una retractación que más parece el encubrimiento de una mentira.

El cura dijo en su retractación que nunca quiso “herir a nadie”, ni su intención era ofender a “la familia del doctor Santos o el general Naranjo, en la vicepresidencia”. Y es que haber dicho que iría a expulsar demonios cuando aún estaba allí el presidente Santos dio una muy mala impresión, ya que el padre Chucho fue un opositor al proceso de paz y subió en tarima a Pacho Santos, del Centro Democrático, en su parque invadido cuando este andaba de candidato para la alcaldía de Bogotá.

¿Será este el fin de las polémicas del padre Chucho? No lo sabemos, pero por lo menos como afirmó el twittero Alberto Suarez (@Al_ber2) “El Padre Chucho es la Laura en América del catolicismo”.

