Después de la toma de Nutresa Gilinski quiere convertirse en uno de los zares del petróleo en la región

La primera movida fue hacerse a una participación en GeoPark y ahora entra con esta a Venezuela a buscar petróleo en la Faja del Orinoco

Los planes de expansión económica del empresario Jaime Gilinski tienen un nuevo foco después de la toma hostil de Nutresa que comenzó en el 2021 hasta lograr en el control de la multilatina de alimentos que no ha hecho otra cosa que crecer desde que están en sus manos, como muestran los resultados de su operación,

Con este negocio marchando bajo su liderazgo como CEO ahora la mira la puso en el creciente negocio petrolero con dos apuestas en las que va sobre seguro: Vaca muerta en Argentina y ahora la Faja de Orinoco en Venezuela

Gilinski de la mano del Presidente de Geopark Felipe Bayón se montó en la ola petrolera venezolana en la que Estados Unidos tiene la batuta.

El contrato de participación a 25 años con Petróleos de Venezuela, Pdvsa, será uno de los realizados bajo la nueva ley de hidrocarburos de ese país. GeoPark será el operador, financiará el 100% de las inversiones y tendrá una participación económica neta del 65 %.

El Grupo Gilinski, que actualmente posee alrededor del 28% de la compañía, aportará su participación en la sociedad que controla el contrato de participación a cambio de 42,1 millones de acciones para quedar con el 56,3% de las acciones de GeoPark.

El campo Barne del petróleo extrapesado en Anzoátegui

El campo Barne está en el estado nororiental de Anzoátegui, en el área Ayacucho donde es uno de los 4 que conforman la cuenca y tiene una reserva probada de 87 Millones de barriles de crudo pesado y extrapesado. Produce actualmente unos 11.000 barriles diarios y tiene potencial para alcanzar hasta 95.000. Su historial contempla 700 millones de barriles producidos.

En los planes está subir la producción bruta a entre 18.000 y 20.000 barriles por día el año entrante y llegar hacia 44.000 y 56.000 en 2029-2030, de los cuales le tocarán a Geopark entre 28.000 y 37.000 barriles diarios.

La operación del campo Barne llega en un momento clave para Gilinski porque lo coloca en el centro de la reapertura petrolera de la nación con mayores reservas del planeta mientras que Gepaork avanza en su idea regional con Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela.

Felipe Bayón esta al frente de la internacinalización de GeoPark

En Colombia GeoPark cuyo CEO es Felipe Bayón, mantiene una producción de 25.871 barriles por día en el segundo trimestre de este año, en Argentina la apuesta por el tracking tiene para mostrar 5 pozos en Vaca Muerta, en la cuenca del Neuquén y una producción de 1.400 millones de barriles que se espera subir a 20.000 en tres años con una gran inversión. En Brasil la presencia actual es la exploración de un bloque terrestre en la cuenca Potiguar.

Con Bare y el crecimiento previsto en Vaca Muerta, GeoPark estima que su producción total podría alcanzar 75.000 a 85.000 barriles equivalentes diarios en 2030, unas 2,7 veces sus niveles actuales.

Para financiar su expansión, la compañía cuenta con acceso a unos USD 700 millones entre liquidez y fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos cerca de USD 310 millones en efectivo, recursos que respaldarán el desarrollo de Bare y sus operaciones en Colombia y Vaca Muerta.

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