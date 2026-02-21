- Después de dos contratistas fallidos, el alcalde Galán pone en marcha el puente de la calle 112

El IDU ya inició las obras del proyecto que venía con fallas desde 2020 beneficiará a 76 mil personas, estaría listo en 2027 y costará $24 mil millones

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), anunció la construcción del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, al norte de la ciudad en la Localidad de Usaquén. De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano Pérez, en octubre de 2024 empezaron las acciones previas a la construcción de la infraestructura y, durante todo 2025, entraron en fase de preconstrucción. Finalmente, este mes de febrero de 2026 arrancaron las obras.

El puente de la avenida carrera 9 con calle 112, beneficiará a más de 76 mil habitantes de la Localidad de Usaquén en su área de influencia, así como a personas que transitan a diario por el lugar. La nueva estructura tendrá una longitud de 223.5 kilómetros, con rampas en ambos costados y escaleras en la zona oriental, su altura estará entre los 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo, y tendrá 3 metros de ancho. Se espera que el puente peatonal entre en funcionamiento en 2027.

La construcción, por un valor total de 24 mil millones de pesos, estará a cargo del Consorcio Puente Epsilon, conformado por las empresas: MB Construcciones y Diseños S.A.S., con el 10 % de la participación; ESTAHL Ingeniería S.A.S., con el 25 % del contrato, y la empresa ICSSA S.A.S. con el 65 % en la participación del proyecto. La Interventoría está a cargo del Consorcio InterBogotá CPG.

Antecedentes

En marzo de 2020, durante la pasada administración de la exalcaldesa Claudia López, cuando fungía como director del IDU el señor Diego Sánchez Fonseca, se adjudicó el contrato # 215 al Consorcio Infraestructura 2020 por un valor cercano a los 11 mil millones de pesos para la construcción de este mismo puente peatonal. Las obras iniciaron el 5 de agosto de ese mismo año, tuvieron un plazo de ejecución de 11 meses y debieron entregarse en octubre de 2021. Pero nada de esto ocurrió porque los constructores dejaron tirada la obra.

El Consorcio Infraestructura, encargado de la obra, estaba integrado por las empresas Infraestructura y Vías S.A.S., con el 33 % de participación; GCS Construcciones S.A.S., también con 33 % del proyecto; Marlín Ingeniería S.A.S., con otro 33 % de la participación, y Jesús Enrique Vargas Rodríguez, con el 1 %. A pesar de haber recibido un anticipo de $903.537.924 millones para empezar la construcción, ninguno de estos actores respondió por las obras.

Al contrato # 215 se le hicieron 3 prórrogas: 2 en 2021 y una más en 2022. Además, el contratista pidió una adición presupuestal al IDU por un valor de $98.261.006.878 millones con un plazo de 27 meses y 15 días para la ejecución y ni así pudieron concluir las obras.

Primera cesión

En 2022 se llevó a cabo la cesión del contrato por la baja ejecución y el bajo flujo de caja del contratista. Para ese momento, se definió que la obra debía entregarse en mayo de 2023, antes de terminar la Alcaldía de Claudia López. La obra fue cedida a la firma Civiltech, que también incumplió el contrato.

A raíz de los incumplimientos del nuevo contratista, el IDU realizó dos procesos administrativos sancionatorios, en marzo de 2023, con una multa por un valor que superó los $837 millones, y en mayo se aplicó la caducidad del contrato por un monto de $3.250 millones. El 14 de julio de 2023 la entidad tomó posesión de la obra y se adelantó un proceso licitatorio, el cual fue declarado desierto porque no se presentaron proponentes.

Cabe anotar que este proyecto inició en 2009 durante el mandato del exalcalde Samuel Moreno. Todo inició con una acción popular interpuesta por la comunidad del barrio Santa Ana y se dispuso que se construiría a través del acuerdo # 724 de 2018 de valorización por beneficio local aprobado por el Concejo de Bogotá.

Precisamente, la actual administración recibió cerca de 20 proyectos de obras que debían realizarse por medio del cobro de valorización por beneficio local en distintos años, y que ya suman muchos años de retraso. El compromiso del alcalde Galán y de Orlando Molano, director del IDU, es terminar el 70 % de esas obras. El 30 % restante quedará contratado para la nueva administración que llegue al Palacio Liévano.

