- Desbandada de directivos de la Universidad Nacional de Medellín por el regreso de Ismael Peña a la rectoría

La restitución de Ismael Peña desató descontento en la comunidad estudiantil que anunció paros y una ola de renuncias en las sedes Bogotá y Medellín

A pocas horas de que se cumpliera el plazo para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional le devolviera la rectoría a José Ismael Peña, empezaron a llegar las renuncias de algunos administrativos nombrados por Leopoldo Múnera, entre ellos la vicerrectora de sede Bogotá: Carolina Jiménez. En su lugar llegó la profesora Lorena Chaparro, quien fue secretaria de Peña cuando él era vicerrector en la era de Dolly Montoya. Al mismo tiempo, frente al edificio Uriel Gutiérrez se plantaron decenas de estudiantes en rechazo a la posesión de Peña.

A raíz de la orden del Tribunal Superior de Bogotá, los estudiantes de la Universidad Nacional entraron a paro. Foto: Archivo particular.

Sin embargo, el terremoto administrativo más llamativo lo vivió la sede de Medellín, fundada en 1886 como Escuela de Minas, hoy Facultad de Minas. Allí renunciaron en un mismo comunicado ocho de las máximas autoridades del campus, entre las que se encuentran Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de sede; Doris Gómez Osorio, secretaria de sede; Luis Daniel Santana Rivas, director Académico; Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y Extensión; Laura Agudelo Vélez, líder de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; Juan Carlos Sierra Mondragón, director de Laboratorios; Luz Dinora Vera, jefe Instituto de Estudios Ambientales. Los directivos señalaron que esta fue una decisión que se tomó luego de un amplio ejercicio de reflexión y construcción colectiva.

Medellín, 18 de febrero de 2026



La decisión de devolverle la rectoría a José Ismael Peña se dio en una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario que tuvo 8 votos a favor del chiquinquireño. Una de las voces que más resaltó en la reunión fue la de Víctor Moncayo, dos veces rector de la UNAL, quien nombró a Leopoldo Múnera vicerrector en su mandato, y luego lo apoyó en la defensa de su rectoría, lideró las acciones jurídicas del Consejo Superior Universitario en contra de Ismael Peña y redactó el acta de su destitución el 6 de junio de 2024.

José Ismael Peña junto a su equipo directivo tras dos años intentando volverse a posesionar en la rectoría de la Universidad Nacional.

La intervención de Moncayo le cayó como un baldado de agua fría a toda la comunidad universitaria, luego de que sugiriera que había que terminar la rectoría encargada de Andrés Felipe Mora para darle paso a José Ismael Peña, aunque este solo tendría menos de un año de mandato, pues la UNAL volverá a convocar la elección de rector para el periodo 2027-2030 a finales de 2026 para que inicie el nuevo periodo en 2027.

