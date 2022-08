¿Despedida a Iván Duque en el Movistar Arena?

Por: Diana van Gompel de Romero |

agosto 02, 2022

Compatriotas agradecidos con el Presidente Duque organizan concierto de beneficencia, perdón de despedida, para el 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Ante la clara voluntad de unión patriótica que se evidencia en el ambiente político, se especula que el evento también facilitaría la oportunidad de dar la bienvenida a quien asumirá el poder al día siguiente del evento. Se procesan pros y contras.

El tema principal del evento sería “Te dejo la ciudad sin mi….” y se espera una multitud de asistentes, unos portando banderines con la leyenda “Estas que te vas y te vas, y no te has ido!”, otros del CD, “Say hello, wave goodbye” (saluda y despídete) de Marc Almond. Se especula también que otro tema a incluir sería “Welcome to the jungle” (Bienvenido a la jungla) de Guns’n Roses.

La coral del ejercito participará con el tema “Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas, que voy a hacer sin ti cuando no estés?” y “Firmes y Adelante”

Aunque Petro, presidente electo, no ha sido invitado formalmente, algunos de sus allegados han manifestado que de ser invitado le encantaría entonar la canción “Vamos ganando La Paz” de Cutumay Camones.

Álvaro Leyva, quien se ha ofrecido a fungir como maestro de ceremonias neutral, posiblemente se anime a recibirlo cantando a dúo con Piero “Llegando llegaste, te miré de frente” y “Para el Pueblo lo que es del Pueblo”.

Ad portas del evento muchísimas celebridades y personajes de la farándula local e internacional mueven sus fichas e influencias para participar. En redes se especulan posibles temas e interpretes:

Joe Biden, vía zoom, interpretaría “Time to say goodbye” (Es hora de despedirse) y “I’m Still Standing” (Todavía estoy de pie) de Elton John

Pipe Bueno y Galy Galiano, a dúo, “Nadie es eterno en el mundo”

Marbelle: “Gavilán o Paloma”

Álvaro Uribe, “Aunque lo niegues” y “Sigo siendo el Rey”

Fico y Zuluaga, el dúo dinámico, “Dame otra oportunidad”

Francia Márquez (aún sin confirmar invitación), “Por fin llegó a mi vida lo esperado”

El Coro de los Extraditados, por vía zoom, “La vida no vale nada”

Alberto Carrasquilla, “El costo de la vida” de Juan Luis Guerra

La Cabal (aún sin confirmar), “No”

Aquiles y Simón, “Llévame contigo”

Andrés Cepeda, “Mejor que a ti me va” y “Te regalo una canción “

Juanes, “La patria madrina” y “Balas y chocolate”

Cerraría el grupo argentino La Franela con “Azul y Blanca”, “Soñamos un mundo sin guerras y nos despertamos cantando. No queremos La Paz pasajera, queremos La Paz verdadera…”.