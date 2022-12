Desfondada de alcaldes de ciudades principales, el de Barranquilla el único que se salva

.Publicidad.

Falta solo un año para que los alcaldes terminen su mandato y la última encuesta Invamer Poll no los deja bien parados especialmente a los de ciudades principales. Jorge Iván Ospina es el alcalde con la mayor desaprobación del 77%, su imagen está en picada desde que tomó las riendas de Cali, pero una vez se desató el escándalo de corrupción al interior de Emcali, las encuestas no lo han favorecido y si favorabilidad solo sigue empeorando. Por su parte, Claudia López inició su gestión con una favorabilidad del 71% en el 2020, pero el panorama ha cambiado y a dos años de tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, tiene una favorabilidad del 35%. Le sigue Daniel Quintero que aunque inicio su periodo punteando en las encuestas, ahora su imagen tiene un rechazo del 50%. Las cosas no pintan bien tampoco para el alcalde de Manizales, Juan Carlos Cárdenas que tiene una desaprobación también del 50%.

Jaime Pumarejo es el único alcalde que salió bien librado, su aprobación es del 61% y tiene un rechazo del 36%, nada mal si se compara con sus colegas

Ficha Técnica de la encuesta:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN:recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión

que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Gustavo Petro Urrego. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de

aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde

respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y

Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: cartografía de las ciudades para seleccionar a las personas. El cubrimiento de la cartografía en las 5 grandes ciudades es del 95%. La cantidad de manzanas en la

cartografía son: Bogotá 39.103, Medellín 13.329, Cali 13.707, Barranquilla 7.783 y Bucaramanga 4.716 para un total de 78.638.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.200 encuestas personales distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas, Medellín 200 encuestas, Cali 200 encuestas,

Barranquilla 200 encuestas y Bucaramanga 200 encuestas. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares y posteriormente una selección

aleatoria simple de una persona de 18 años o más.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la muestra de

Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.