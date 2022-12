Los empresarios cedieron: 16% aumenta el salario mínimo

.Publicidad.

Los empresarios no tuvieron más remedio que ceder y acordar con las centrales obreras un aumento del salario mínimo del 16%, aunque pretendían que subiera un 13% mientras que los trabajadores pedían el 20%. Para evitar que el presidente Gustavo Petro tomará la decisión vía decreto, la negociación entre los diferentes gremios que se extendió durante quince días, con posiciones en contra y aunque los líderes empresariales esperaban que el incremento no superara el 15% dado la disparada de la inflación, decidieron que lo mejor sería el 16% para evitar que las aspiraciones de las centrales obreras se volvieron una realidad. Este incremento no se veía desde el gobierno de Andrés Pastrana hace 23 años.

En el 2018, Iván Duque aprobó un incremento del 10% que dejó el salario mínimo en un millón de pesos. El próximo año el salario mínimo será de $1.160.000 y el subsidio de transporte de $140.606.

